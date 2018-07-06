Labradora desaparece em Bento Ferreira e dono oferece recompensa

Uma cadela da raça labrador está desaparecida desde a última quarta-feira (04), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Brisa tem um ano e oito meses, pelo da cor caramelo. O dono da cachorra, o estudante Lucas Peruchi, já espalhou cartazes pelo bairro na tentativa de encontrar o animal.

"Eu estava fora de casa na quarta-feira quando ela desapareceu. Até 16h horas, tinha gente na minha casa. Mas depois disso ela deve ter fugido e alguém a pegou na rua. Tive informação que um homem que estava com uma vara de pescar na mão passou pelo bairro com uma cadela igual a ela no dia. Eu estou desesperado procurando a Brisa", relata.