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Cadê a Brisa?

Labradora desaparece em Bento Ferreira e dono oferece recompensa

Brisa está desaparecida desde a última quarta-feira (04). Ela tem um ano e oito meses

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 20:15
Cadela labradora desapareceu em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Uma cadela da raça labrador está desaparecida desde a última quarta-feira (04), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Brisa tem um ano e oito meses, pelo da cor caramelo. O dono da cachorra, o estudante Lucas Peruchi, já espalhou cartazes pelo bairro na tentativa de encontrar o animal.
"Eu estava fora de casa na quarta-feira quando ela desapareceu. Até 16h horas, tinha gente na minha casa. Mas depois disso ela deve ter fugido e alguém a pegou na rua. Tive informação que um homem que estava com uma vara de pescar na mão passou pelo bairro com uma cadela igual a ela no dia. Eu estou desesperado procurando a Brisa", relata. 
Lucas promete recompensar quem souber do paradeiro da cadela. "Quem souber de informação, peço que entre em contato. E eu darei recompensa para quem encontrá-la", garante o dono da Brisa. 
Cadela Brisa, da raça labrador, desapareceu no bairro Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

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