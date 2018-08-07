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Desaparecido

Jovem sai para trabalhar, desaparece e família inicia buscas no ES

Dhiego Carneiro, de 34 anos, desapareceu na manhã da última segunda-feira (6) após sair de casa para trabalhar

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 20:44
Dhiego Carneiro, de 34 anos, está desaparecido Crédito: Acervo Pessoal
O jovem Dhiego Carneiro, de 34 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (6), quando saiu para trabalhar no bairro Alto Lage, em Cariacica. A família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na tarde desta terça (7) e, com a ajuda de amigos, criou uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar Dhiego.
De acordo com familiares do jovem, ele saiu para o trabalho por volta das 5h20 de segunda, já que atua em uma empresa de mineração localizada na Serra, e não retornou para casa depois do expediente, que acabou por volta das 17 horas.
Dhiego foi visto pela última vez em Vitória Crédito: Acervo Pessoal
Segundo a prima de Dhiego, Kesly Franco, ele não teria motivos para fugir de casa. "Ele sai com os amigos para se divertir e ter seus momentos de lazer, mas sempre avisa onde está e retorna no dia seguinte. Dessa vez sequer os amigos sabem onde ele pode estar. Como ele está incomunicável, estamos procurando informações", pontuou.
A notícia mais recente que a família recebeu é que Dhiego teria sido visto sozinho em um ponto de ônibus próximo a um shopping de Vitória, na noite do dia do desaparecimento.
Quem tiver informações do paradeiro de Dhiego Carneiro pode entrar em contato com os familiares através do telefone (27) 99634-0124 ou no (27) 98191-0081.

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