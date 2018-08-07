Jovem sai para trabalhar, desaparece e família inicia buscas no ES

Dhiego Carneiro, de 34 anos, está desaparecido Crédito: Acervo Pessoal

O jovem Dhiego Carneiro, de 34 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (6), quando saiu para trabalhar no bairro Alto Lage, em Cariacica. A família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na tarde desta terça (7) e, com a ajuda de amigos, criou uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar Dhiego.

De acordo com familiares do jovem, ele saiu para o trabalho por volta das 5h20 de segunda, já que atua em uma empresa de mineração localizada na Serra, e não retornou para casa depois do expediente, que acabou por volta das 17 horas.

Dhiego foi visto pela última vez em Vitória Crédito: Acervo Pessoal

Segundo a prima de Dhiego, Kesly Franco, ele não teria motivos para fugir de casa. "Ele sai com os amigos para se divertir e ter seus momentos de lazer, mas sempre avisa onde está e retorna no dia seguinte. Dessa vez sequer os amigos sabem onde ele pode estar. Como ele está incomunicável, estamos procurando informações", pontuou.

A notícia mais recente que a família recebeu é que Dhiego teria sido visto sozinho em um ponto de ônibus próximo a um shopping de Vitória, na noite do dia do desaparecimento.