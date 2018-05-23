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Final Feliz

Jovem que sumiu em Cachoeiro de Itapemirim é encontrada em Vila Velha

Segundo a família, a jovem faz tratamento contra depressão, mas havia parado de tomar os medicamentos; ela estava em um abrigo, após ser encontrada dormindo em rodovia

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 21:47
Núbia passou na casa de uma amiga um dia após sair de casa Crédito: Arquivo pessoal
A jovem cachoeirense Núbia Silva França de 21 anos que estava desaparecida havia mais de dez dias foi encontrada em um abrigo de Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (21). Funcionários do abrigo viram a notícia do desaparecimento dela no
Gazeta Online
e logo entraram em contato com a família.
A empregada doméstica Euzelina do Amparo Silva, de 45 anos, conseguiu ver a filha que contou que saiu de casa pois queria ir para a praia. Ela disse que queria ir para a praia, alguém arrumou dinheiro pra ela e pegou o ônibus e acabou indo para o local errado. Ela já está em Cachoeiro, na casa do pai dela, que vai tomar conta dela, disse.
Quando Núbia foi localizada, ela estava dormindo na rua. Ela estava dormindo em uma marquise na Rodovia do Sol. Um inspetor de tráfego se mobilizou e ligou para assistente social e Conselho Tutelar que a colocaram no abrigo de Vila Velha.
Euzelina ainda disse que funcionários do abrigo entraram em contato com ela por volta das 21h e o pai foi buscá-la.
 

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