Jovem que sumiu em Cachoeiro de Itapemirim é encontrada em Vila Velha

Núbia passou na casa de uma amiga um dia após sair de casa Crédito: Arquivo pessoal

A jovem cachoeirense Núbia Silva França de 21 anos que estava desaparecida havia mais de dez dias foi encontrada em um abrigo de Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (21). Funcionários do abrigo viram a notícia do desaparecimento dela no

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e logo entraram em contato com a família.

A empregada doméstica Euzelina do Amparo Silva, de 45 anos, conseguiu ver a filha que contou que saiu de casa pois queria ir para a praia. Ela disse que queria ir para a praia, alguém arrumou dinheiro pra ela e pegou o ônibus e acabou indo para o local errado. Ela já está em Cachoeiro, na casa do pai dela, que vai tomar conta dela, disse.

Quando Núbia foi localizada, ela estava dormindo na rua. Ela estava dormindo em uma marquise na Rodovia do Sol. Um inspetor de tráfego se mobilizou e ligou para assistente social e Conselho Tutelar que a colocaram no abrigo de Vila Velha.

Euzelina ainda disse que funcionários do abrigo entraram em contato com ela por volta das 21h e o pai foi buscá-la.