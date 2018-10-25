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Que equilíbrio!

Jovem pedala em cima de mureta da Baía de Vitória

Debaixo de chuva e frio, jovem com claros talentos de equilíbrio e coragem pedalou por centenas de metros em cima da mureta da Baía de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 20:19

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 20:19

Jovem anda de bicicleta em mureta da Beira Mar em Vitória Crédito: Reprodução
Uma cena nada comum foi flagrada na tarde desta quinta-feira (25), na Avenida Beira Mar, em Vitória. O secretário Rômulo Benha Alvarenga, de 24 anos, passava de carro, quando presenciou um rapaz andando de bicicleta em cima da mureta, correndo o risco de cair na Baía de Vitória.
Ao Gazeta Online, Rômulo disse que tinha saído do trabalho na Cidade Alta, no centro na Capital, e seguia para casa, em Vila Velha, quando viu o rapaz se aventurando de bike. "Eu estava mexendo no celular e minha amiga dirigindo. Quando eu olho para o lado, o cara andando de bicicleta, nessa chuva, no frio. Minha chefe até disse 'eu só posso estar sonhando vendo isso'".
O jovem afirma que o ciclista já estava andando na mureta desde o primeiro ponto de ônibus próximo ao Edifício Fábio Ruschi. "Ele já estava desde o início do ponto de ônibus ali no porto. É muita coragem", finalizou. 
QUEM ELE É?
Você conhece esse talentoso e corajoso "equilibrista"? Queremos entrevistá-lo! Envie contatos pelo e-mail [email protected] ou pelas nossas redes sociais: Instagram (@gazetaonline), Twitter (@GazetaOnline) e fan page.
> Jiboia é flagrada 'passeando' em areia de praia em Vila Velha
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