Jovem pedala em cima de mureta da Baía de Vitória

Ao, Rômulo disse que tinha saído do trabalho na, no centro na, e seguia para casa, em, quando viu o rapaz se aventurando de bike. "Eu estava mexendo no celular e minha amiga dirigindo. Quando eu olho para o lado, o cara andando de bicicleta, nessa chuva, no frio. Minha chefe até disse 'eu só posso estar sonhando vendo isso'".