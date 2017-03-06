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Jovem está desaparecido há seis meses e mãe busca informações

'Queria que ele entrasse em contato, pois estou desesperada. Quero que ele saiba que sou mãe e quero apenas cuidar dele', afirma a mãe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2017 às 14:28

Publicado em 06 de Março de 2017 às 14:28

Um jovem de 24 anos está desaparecido há seis meses e a família está em busca de informações. Ítalo Coimbra Norberto de Souza saiu de Colatina, onde vivia com o pai, e disse que ia a Guarapari. Desde então, não deu mais notícias.
A mãe, Rosileia Coimbra, conta que o filho morava com ela em Vitória e, há 1 ano e 4 meses, foi morar com o pai. "A última informação que eu tive é que eles tiveram um desentendimento e ele disse que ia Guarapari. Mas, meus parentes e amigos de lá disseram que ele não apareceu", explica.
A família está divulgando o desaparecimento nas redes sociais e cartazes estão sendo colocados em Guarapari. "Queria que ele entrasse em contato, pois estou desesperada. Quero que ele saiba que sou mãe e quero apenas cuidar dele", afirma Rosileia.
Ítalo tem 1.72 m, uma tatuagem com o nome dos pais, sendo Rosileia em um braço e Antonio no outro, além da palavra sabedoria escrita nas costas. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato por meio dos telefones (27) 999497305 e/ou (28) 9 99223603.

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