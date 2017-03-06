Jovem está desaparecido há seis meses e mãe busca informações

Um jovem de 24 anos está desaparecido há seis meses e a família está em busca de informações. Ítalo Coimbra Norberto de Souza saiu de Colatina, onde vivia com o pai, e disse que ia a Guarapari. Desde então, não deu mais notícias.

A mãe, Rosileia Coimbra, conta que o filho morava com ela em Vitória e, há 1 ano e 4 meses, foi morar com o pai. "A última informação que eu tive é que eles tiveram um desentendimento e ele disse que ia Guarapari. Mas, meus parentes e amigos de lá disseram que ele não apareceu", explica.

A família está divulgando o desaparecimento nas redes sociais e cartazes estão sendo colocados em Guarapari. "Queria que ele entrasse em contato, pois estou desesperada. Quero que ele saiba que sou mãe e quero apenas cuidar dele", afirma Rosileia.