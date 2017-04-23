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Jovem embarca em ônibus no ES e desaparece ao chegar em SP

A mãe, Márcia Ferreira, conta que o filho veio ao Estado passar quatro meses para tentar arranjar emprego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2017 às 21:30

Publicado em 22 de Abril de 2017 às 21:30

Jovem que embarcou em ônibus no ES desaparece em SP Crédito: Divulgação/Facebook
Um jovem que embarcou em um ônibus no Espírito Santo, com destino a São Paulo, às 17 horas do dia 16 de abril, está desaparecido. Rafael Ferreira, de 19 anos, desembarcou na Rodoviária Tietê, em Santana, São Paulo, e desde o dia 17 de abril não deu mais notícias para a família.
A mãe, Márcia Ferreira, conta que o filho veio ao Estado passar quatro meses para tentar arranjar emprego. "Ele ficou na casa de amigos que considera irmãos. Foram criados com ele. Na sexta, ele me disse que queria voltar, pois não arranjou emprego e achava que São Paulo estaria melhor de oportunidades", relata.
As últimas informações recebidas pela família são de um senhor, que estava no mesmo ônibus que Rafael e confirma tê-lo visto. "Nós já fomos em várias delegacias, hospitais e ao Instituto Médico Legal (IML). Não temos nenhuma notícia. Ele não atende o celular". O jovem vive na cidade de São Mateus, em São Paulo.
A mãe não entende o motivo do desaparecimento e está preocupada. "Eu falei que quando quisesse voltar, era só falar comigo e ele sempre dizia que estava curtindo a praia e os irmãos. Ele é um menino bom. Estava super feliz", afirma. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família pelos telefones (11) 2369-3475 e/ou (11) 98786-0296. 

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