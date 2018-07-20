Jovem do RJ que desapareceu e poderia estar no ES é encontrada

Marina está desaparecida desde a manhã desta terça-feira (17) Crédito: Divulgação

Marina Narcizo Monteiro, de 28 anos, que havia desaparecido no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, já foi localizada pela família. Uma prima da jovem postou a informação em seu perfil no Facebook e agradeceu a mobilização feita em redes sociais durante a procura:

"Sem palavras para agradecer e explicar o que foi a ajuda de vocês ao longo dessas 48 horas. Marina foi encontrada no RJ e está em segurança com a família. Não tenho mais informações, mas sei que ela está bem e isso é o que importa agora".

Marina desapareceu na manhã desta terça-feira, quando foi vista entrando numa van escolar na Avenida Genaro de Carvalho, no Recreio. A família chegou a seguir pistas de que ela havia sido vista num condomínio na Barra da Tijuca e no Terminal Alvorada, naquele bairro da Zona Oeste.

ESPÍRITO SANTO

Gazeta Online. O tio da jovem, Cláudio da Costa, informou que ela tem familiares no Espírito Santo. "Ela entrou em um estúdio de tatuagem em Vitória e lá ela pediu pra usar a internet. Ela estava querendo ir pra outras cidades do Espírito Santo, se não me engano é em Guriri ou São Mateus". Havia a suspeita de que Marina estivesse no Espírito Santo , como informou um familiar na última quarta-feira ao. O tio da jovem, Cláudio da Costa, informou que ela tem familiares no Espírito Santo. "Ela entrou em um estúdio de tatuagem em Vitória e lá ela pediu pra usar a internet. Ela estava querendo ir pra outras cidades do Espírito Santo, se não me engano é em Guriri ou São Mateus".