Jovem do ES perde quase 50 quilos sem cirurgia e faz sucesso na web

Luana Bisi engordou 74 kg. Ela já conseguiu eliminar 45kg Crédito: Arquivo Pessoal

Quem conheceu Luana Leal há pouco mais de dez anos, quando ela fazia trabalhos como modelo e era atleta da seleção capixaba de vôlei, jamais poderia imaginar que aquela garota engordaria o dobro do seu peso, chegando a bater 154 quilos na balança.

A própria Luana, 31 anos, tinha dificuldades de acreditar no que estava acontecendo. Longe dos trabalhos publicitários e afastada do esporte, a capixaba chegou a engordar 50 quilos em um ano, quando saiu da casa do pai, em Vila Velha, para morar sozinha na cidade canela-verde. A crise de ansiedade e o sobrepeso desencadearam outras doenças e ela continuou engordando, até somar um total de 74 quilos além do seu peso normal. Foi quando ela decidiu virar o jogo.

"Eu perdi o controle por conta da ansiedade. E eu descontava toda minha crise na comida. Comia até passar mal. Ficava arrependida e muito triste com o que tinha feito. Mas no outro dia eu repetia tudo. Só comia frituras, doces, industrializados. Era um ciclo sem fim. Tive problemas com pressão alta e hérnia de disco, mas não conseguia parar."

Por conta dos trabalhos como modelo até os 19 anos - época em que Luana, que mede 1,80m pesava 60kg - a hoje coordenadora de compras de uma empresa de engenharia civil era reconhecida na rua por pessoas que viam as campanhas publicitárias que ela encabeçava. No entanto, chegou uma fase da vida dela que o reconhecimento não vinha mais.

"As pessoas pararam de me reconhecer na rua. Tinha gente que até lembrava de mim, mas falava que havia me reconhecido pelos meus olhos. Foi aí que eu vi que não dava mais. Busquei força não sei de onde e comecei a mudança. Como eu sempre tive medo de cirurgia, não pensava em me operar para emagrecer. Decidi mudar de vida e, sozinha, eu comecei a mudança", conta.

Foi então que há oito meses Luana foi trocando sua alimentação por comidas saudáveis. Começou a fazer musculação e luta e já conseguiu eliminar 45 kg. A trajetória não foi fácil. Depois de emagrecer 30kg ela teve dificuldades em continuar na nova vida, mas foi buscando ajuda na internet que ela conseguiu se manter firme e, o melhor, passou a ajudar muita gente também.

"Chegou um ponto que eu já estava precisando de uma força para não desistir. Foi aí que decidi contar minha história no Instagram e compartilhar com as pessoas meu dia a dia, minhas refeições, minhas vitórias e fraquezas. E o que inicialmente era algo para me ajudar a não desistir se inverteu e eu vi muita gente se inspirando em mim e também mudando de vida, emagrecendo. Em três meses ganhei 25 mil seguidores. Foi algo que eu nunca imaginei que aconteceria".