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Vila Velha

Jovem diz que vai trabalhar à noite e desaparece em Terra Vermelha

Patrick, que já foi preso por tráfico, disse que ia a Cariacica trabalhar na noite em que desapareceu

Publicado em 23 de Agosto de 2017 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2017 às 15:05
Patrick Freitas Moreira, de 20 anos, desapareceu; ele já foi preso e tem envolvimento com drogas Crédito: Divulgação
Patrick Freitas Moreira, de 20 anos, desapareceu na última semana após dizer à família que ia sair para trabalhar à noite, em Jabaeté, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele, que já foi preso por tráfico no ano passado, nunca detalhou para a mãe seu local de trabalho e nem sua função. 
De acordo com o tio dele, Valdinei Moreira, de 34 anos, a mãe de Patrick já foi ao Instituto Médico Legal (IML), delegacias e percorreu lugares em que o filho poderia estar. "Ele saiu à noite dizendo que ia trabalhar, em Cariacica, mas ninguém sabe o local exato e nem em que ele trabalhava. Ele já foi preso uma vez no ano passado por tráfico, mas nunca aconteceu de ficar desaparecido tantos dias", conta o tio.
A família, que tem ciência do envolvimento de Patrick com drogas, pede ajuda para ter informações de como e onde está o rapaz. 
Qualquer informação pode ser repassada à Delegacia de Pessoas Desaparecidas por meio do telefone (27) 3137-9065.

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