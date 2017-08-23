Jovem diz que vai trabalhar à noite e desaparece em Terra Vermelha

Patrick Freitas Moreira, de 20 anos, desapareceu; ele já foi preso e tem envolvimento com drogas Crédito: Divulgação

Patrick Freitas Moreira, de 20 anos, desapareceu na última semana após dizer à família que ia sair para trabalhar à noite, em Jabaeté, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele, que já foi preso por tráfico no ano passado, nunca detalhou para a mãe seu local de trabalho e nem sua função.

De acordo com o tio dele, Valdinei Moreira, de 34 anos, a mãe de Patrick já foi ao Instituto Médico Legal (IML), delegacias e percorreu lugares em que o filho poderia estar. "Ele saiu à noite dizendo que ia trabalhar, em Cariacica, mas ninguém sabe o local exato e nem em que ele trabalhava. Ele já foi preso uma vez no ano passado por tráfico, mas nunca aconteceu de ficar desaparecido tantos dias", conta o tio.

A família, que tem ciência do envolvimento de Patrick com drogas, pede ajuda para ter informações de como e onde está o rapaz.