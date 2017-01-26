Jovem desaparecida procura família após reportagem do Gazeta Online

Uma jovem de 19 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira (26), entrou em contato com a família. Andressa Rocha saiu de Matipó, em Minas Gerais, onde vive com a família e veio para Guarapari. Na manhã desta quinta-feira (26), após a reportagem do Gazeta Online, a jovem procurou a família.

A tia Maria Madalena informou que Andressa telefonou para a família e que voltará, ainda hoje, para Minas Gerais. "Está tudo bem com ela. A amiga está indo ao Espírito Santo buscá-la", relata.

A tia, Célia Mendes, contou que nesse mês a jovem passou algumas semanas com uma amiga no Espírito Santo. "A colega e ela voltaram. Mas, ela foi novamente para Guarapari. Alguém a viu entrando em um carro, na segunda de manhã. Soubemos de pessoas falando que a viram na segunda a noite na Praia do Morro", afirma Célia.