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Jovem desaparecida no Rio de Janeiro pode estar no Espírito Santo

Segundo o tio Cláudio da Costa, Marina Narcizo Monteiro tem familiares em Vitória. Ela desapareceu na última terça (17), no Rio de Janeiro

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 00:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 00:48
Marina está desaparecida desde a manhã desta terça-feira (17) Crédito: Divulgação
ATUALIZAÇÃO
Marina Narcizo Monteiro, de 28 anos, que havia desaparecido no Rio de Janeiro e poderia estar em Vitória, foi encontrada nesta quinta-feria (19). Uma prima da jovem publicou nas redes sociais que Marina passa bem e agradeceu a mobilização. Ela estava desaparecida desde terça-feira (17).
A jovem Marina Narcizo Monteiro, de 28 anos  que desapareceu no Rio de Janeiro desde a manhã da última terça-feira (17)  pode estar em Vitória, segundo familiares. De acordo com a reportagem de O Globo, a jovem foi vista entrando em uma van escolar na Avenida Genaro Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.
Em entrevista ao Gazeta Online, o tio Cláudio da Costa disse que a sobrinha possui problemas psicológicos. "Ela está em momento de surto psicótico. Minha sobrinha fugiu e pegou uma van. Todo mundo está procurando ela desde então".
Segundo Cláudio, a jovem tem familiares no Espírito Santo. "Ela entrou em um estúdio de tatuagem em Vitória e lá ela pediu pra usar a internet. Ela estava querendo ir pra outras cidades do Espírito Santo, se não me engano é em Guriri ou São Mateus".
A cunhada de Cláudio foi até à Rodoviária de Vitória para verificar se encontrava alguma pista de Marina, mas sem sucesso.
A última vez em que foi vista, Marina vestia calça branca, camisa azul marinho de bolinhas brancas, tênis preto e sacola de náilon rosa. 

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