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Desaparecidos

Jovem desaparece em Cachoeiro de Itapemirim

Ela tem depressão e suspendeu o tratamento por conta própria; família pede ajuda

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 20:48
Núbia passou na casa de uma amiga um dia após sair de casa Crédito: Arquivo pessoal
A família da jovem Núbia Silva França de 21 anos está desesperada atrás de notícias da jovem desaparecida há dez dias, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela sofre de depressão e chegou a tomar medicamentos, mas suspendeu o tratamento recentemente.
A empregada doméstica, Euzelina do Amparo Silva, 45 anos, contou que trabalha em Vitória e a filha fica em Cachoeiro com um irmão. Os familiares acharam que ela estava na casa de amigos, por isso as buscas só iniciaram na última sexta-feira (18).
Quando ela saiu eu estava em Vitória. Fiquei sabendo pelo meu filho mais velho e achava que ela tinha ido para a casa de uma amiga, mas ela não estava. Passou a semana toda, mas ela achava que ela estava na casa de alguém. Na sexta meu menino mandou mensagem e eu vim para Cachoeiro, contou.
Euzelina iniciou as buscas pelo Centro de Cachoeiro e seguiu para hospitais, clínicas e Serviço Médico Legal. Procurei uma amiga que contou que Núbia apareceu na casa dela no dia 12, fez umas perguntas sem sentido e seguiu sentido Centro e depois disso ninguém viu ela mais. Ela já fez isso outras vezes mas sempre retornava para casa. Ela tem um quadro depressivo e suspendeu o tratamento por conta própria.
Quem souber qualquer notícia sobre o paradeiro de Núbia pode ligar para o número (28) 99938 2611 ou para o Disque  Denúncia 181.

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