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Desaparecido

Jovem desaparece após pegar táxi na casa do irmão em Vila Velha

De acordo com a avó, Helena da Conceição Batista, não se sabe o motivo do desaparecimento, já que ele nunca havia sumido antes

Publicado em 19 de Junho de 2017 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2017 às 15:12
Jovem desaparece em Vila Velha após pegar táxi na casa do irmão Crédito: Reprodução
Um jovem desapareceu há 20 dias após pegar um táxi na casa do irmão, por volta das 16h, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Gabriel da Conceição Batista, 20, morava com o irmão. De acordo com a avó, Helena da Conceição Batista, não se sabe o motivo do desaparecimento, já que ele nunca havia sumido antes.
Segundo a avó, ele sempre ficou alguns dias fora de casa, com amigos, mas ligava para avisar onde estava. Ela ainda explica que, apesar da mãe sempre cobrar que Gabriel melhorasse o comportamento, pois ele não trabalhava ou tinha qualquer renda, nunca houve brigas sérias ou discussões.
A família segue as buscas pelo jovem e chegou a divulgar informações sobre Gabriel na internet, juntamente com fotos. Eles receberam diversas informações, mas nenhuma se confirmou. Gabriel tem 20 anos, é magro, de cor parda, com altura de 1,77, cabelos pretos e curtos e olhos castanhos.
Quem tiver informações sobre o jovem poderá ligar para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, no 3137-9065 ou mesmo ligar gratuitamente e anonimamente para o 181.

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