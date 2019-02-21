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Jovem desaparece a caminho do trabalho em Vitória

No momento do sumiço, Lorena Bispo dos Santos, de 18 anos, vestia calça jeans, camisa e sandália rasteirinha

Publicado em 

20 fev 2019 às 21:22

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 21:22

Lorena Bispo dos Santos, de 18 anos, desapareceu após sair de casa para ir trabalhar em na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira Crédito: Arquivo Pessoal
ATUALIZAÇÃO
A jovem foi encontrada pelos familiares, na tarde desta quinta-feira (21). De acordo com a prima, ela passa bem.
A estudante Lorena Bispo dos Santos, de 18 anos, desapareceu após sair de casa para ir trabalhar em uma clínica odontológica na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (19). No momento do sumiço, ela usava calça jeans, camisa e sandália rasteirinha.
Segundo o carpinteiro e pai dela, Alfredo Carvalho Santos Filho, de 52 anos, a jovem saiu do bairro Santo André, em Cariacica, por volta das 7h30, e iria pegar um ônibus no Terminal de Campo Grande. Desde então, não há mais notícias sobre o paradeiro da filha.
Alfredo informou ainda que não vê motivos para o desaparecimento de Lorena e pede ajuda para encontrá-la. Caso tenha alguma informação que auxilie a família a localizar a estudante, ligue para os telefones 27 99648-9843 e 99999-1956.
> Monitor de projeto ambiental desaparece em Anchieta

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