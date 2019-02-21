Jovem desaparece a caminho do trabalho em Vitória

Lorena Bispo dos Santos, de 18 anos, desapareceu após sair de casa para ir trabalhar em na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira

A jovem foi encontrada pelos familiares, na tarde desta quinta-feira (21). De acordo com a prima, ela passa bem.

Alfredo informou ainda que não vê motivos para o desaparecimento de Lorena e pede ajuda para encontrá-la. Caso tenha alguma informação que auxilie a família a localizar a estudante, ligue para os telefones 27 99648-9843 e 99999-1956.