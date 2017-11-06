Jovem deixa bilhete na casa do irmão e desaparece em Cariacica

Vinícius José Rodrigues, de 24 anos Crédito: Arquivo pessoal

Vinícius José Rodrigues, de 24 anos, desapareceu na tarde do último domingo (29), em Cariacica. Ele morava na fábrica em que trabalhava, em Campo Grande, mas passou a noite do sábado (28) na casa do irmão, no mesmo bairro. Antes de deixar a residência, o jovem escreveu em uma prancheta: "me perdoa". Mesmo depois disso, ele chegou a responder mensagens, enviadas pelo celular, por volta das 14h.

De acordo com o irmão, o professor Fabrício José Rodrigues, 25 anos, ele estava passando por um momento difícil, porque tinha acabado de se separar da namorada. "Algumas pessoas disseram que viram ele em Campo Grande, outros falaram que ele estava em Vitória. Eu não sei mais o que fazer. Já rodei hospitais e até acompanhei uma amiga que entrega comida a moradores em situação de rua para ver se eu não o encontrava em algum lugar", aponta.

Fabrício detalha que o irmão deixou o bilhete escrito à mão em uma prancheta que fica na sala da casa. "Depois disso eu mandei mensagens pra ele, perguntando onde ele estava, e ele até respondeu, mas disse que não sabia onde ele estava. Ele disse que tinha saltado de um ônibus e não sabia onde estava. E eu falei com ele para pegar um táxi e voltar para casa, mas não deu em nada", conta.

O professor diz que já espalhou cartazes pela cidade, mas ainda não teve um retorno certo do paradeiro de Vinicius. "Estou tentando ir ao máximo atrás dele para ter mais informações. Acredito que ele esteja no Espírito Santo, porque busquei informações em rodoviárias e ferroviárias e até onde consegui saber, ele não embarcou", conclui.