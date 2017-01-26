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Mistério

Jovem de Minas Gerais desaparece após vir a passeio para Guarapari

A tia, Célia Mendes conta que, nesse mês, a jovem passou algumas semanas com uma amiga no Espírito Santo

Publicado em 26 de Janeiro de 2017 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2017 às 11:10
Uma adolescente de 19 anos está desaparecida desde segunda-feira (26). Andressa Rocha saiu de Matipó, em Minas Gerais, onde vive com a família e teria vindo para Guarapari. Desde então, não deu mais notícias. No dia 20 de janeiro Andressa estava em Ubu, em Anchieta, litoral Sul. 
Andressa foi encontrada. 
A tia dela, Célia Mendes, contou que nesse mês a jovem passou algumas semanas com uma amiga no Espírito Santo. "A colega e ela voltaram. Mas ela foi novamente para Guarapari. Alguém a viu entrando em um carro na segunda de manhã. Soubemos de pessoas falando que a viram na segunda à noite na Praia do Morro", relata.
A família não imagina o motivo do desaparecimento, pois anteriormente Andressa nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. "Ela não fica todo esse tempo sem entrar na rede social. Sempre está ligando e postando fotos. Há quatro dias não entra em contato", afirma.
As buscas estão sendo realizadas, principalmente, pelas redes sociais. Conhecidos da família também estão procurando na Praia do Morro. 

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