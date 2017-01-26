Jovem de Minas Gerais desaparece após vir a passeio para Guarapari

Uma adolescente de 19 anos está desaparecida desde segunda-feira (26). Andressa Rocha saiu de Matipó, em Minas Gerais, onde vive com a família e teria vindo para Guarapari. Desde então, não deu mais notícias. No dia 20 de janeiro Andressa estava em Ubu, em Anchieta, litoral Sul.

Andressa foi encontrada.

A tia dela, Célia Mendes, contou que nesse mês a jovem passou algumas semanas com uma amiga no Espírito Santo. "A colega e ela voltaram. Mas ela foi novamente para Guarapari. Alguém a viu entrando em um carro na segunda de manhã. Soubemos de pessoas falando que a viram na segunda à noite na Praia do Morro", relata.

A família não imagina o motivo do desaparecimento, pois anteriormente Andressa nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. "Ela não fica todo esse tempo sem entrar na rede social. Sempre está ligando e postando fotos. Há quatro dias não entra em contato", afirma.