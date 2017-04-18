Jovem de 21 anos desaparece em Vila Velha e família busca informações

Jovem desaparece em Cobi de Baixo e família busca informações Crédito: Arquivo Pessoal

Uma jovem de 21 anos desapareceu no dia 3 de abril, em Cobi de Baixo, em Vila Velha. Aline Fagundes dos Anjos disse que ia para casa da mãe, mas não apareceu. Desde então, a família não teve mais notícias.

A tia Adelaide Fagundes conta que a sobrinha estava na casa de vizinhas e disse que ia visitar a mãe, que mora próximo. "Minha enteada foi a última a vê-la. Não tivemos mais notícias. Ninguém atende no celular dela", relata. De acordo com a família, Aline sofria ameaças de outras mulheres do bairro por motivos de ciúmes.

O desaparecimento dela já foi divulgado nas redes sociais e por meio de cartazes distribuídos na região onde ela morava. A jovem tem três filhos. O mais novo, de três anos, está com o pai. Os outros dois, com a mãe da desaparecida. "A mãe dela está desesperada. Está entrando em depressão. Precisamos encontrá-la", afirma a tia.