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Jovem de 21 anos desaparece em Vila Velha e família busca informações

Aline tem 1.60 cm e duas tatuagens, sendo uma tatuagem de uma mandala com uma flor na altura do tornozelo e outra braço esquerdo escrito 'Vera', o nome da mãe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2017 às 16:57

Publicado em 18 de Abril de 2017 às 16:57

Jovem desaparece em Cobi de Baixo e família busca informações Crédito: Arquivo Pessoal
Uma jovem de 21 anos desapareceu no dia 3 de abril, em Cobi de Baixo, em Vila Velha. Aline Fagundes dos Anjos disse que ia para casa da mãe, mas não apareceu. Desde então, a família não teve mais notícias.
A tia Adelaide Fagundes conta que a sobrinha estava na casa de vizinhas e disse que ia visitar a mãe, que mora próximo. "Minha enteada foi a última a vê-la. Não tivemos mais notícias. Ninguém atende no celular dela", relata. De acordo com a família, Aline sofria ameaças de outras mulheres do bairro por motivos de ciúmes. 
O desaparecimento dela já foi divulgado nas redes sociais e por meio de cartazes distribuídos na região onde ela morava. A jovem tem três filhos. O mais novo, de três anos, está com o pai. Os outros dois, com a mãe da desaparecida. "A mãe dela está desesperada. Está entrando em depressão. Precisamos encontrá-la", afirma a tia.
Aline tem 1,60m e duas tatuagens, sendo uma de mandala com uma flor na altura do tornozelo e outra no braço esquerdo escrito "Vera", o nome da mãe. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato por meio do telefone (27) 99897-1109 ou acionar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas pelo (27) 3137-9065.

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