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Família desesperada

Jovem de 17 anos desaparece na rodoviária de Vila Pavão

Moradora do interior do município foi vista pela ultima vez na rodoviária da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2017 às 19:51

Publicado em 30 de Julho de 2017 às 19:51

Katiane Renoke Zava, 17, desaparecida desde segunda-feira (24) Crédito: Reprodução/Facebook
Uma família de Vila Pavão, no Norte do Estado, procura por uma jovem de 17 anos que desapareceu após ser deixada pelo pai na rodoviária da cidade. Ela iria encontrar uma pessoa de quem compraria uma chapinha de cabelo.
Katiane Renoke Zava, 17 anos, sumiu na última segunda-feira (24), por volta das 10h. A menina, que mora com a família na zona rural do município, foi deixada na rodoviária do centro da cidade pelo pai. Ele havia combinado de busca-la no mesmo local à tarde mas, quando o pai retornou no horário combinado, ela não estava esperando. Desde então a adolescente não foi mais vista.
De acordo com familiares, ela nem chegou a se encontrar com a vendedora da chapinha de cabelo. A jovem estava com o celular do pai quando desapareceu. No entanto, segundo a família, o aparelho parece estar desligado.
Katiane vestia um macaquinho florido azul (foto), usa óculos e aparelhos nos dentes. 
Segundo familiares, a jovem era quieta, não tinha namorado e trabalhava no sítio da família. Ela havia abandonado os estudos recentemente para ajudar os pais. 
Quem tiver alguma informação sobre Katiane pode entrar em contato com o 180 ou no número (27) 9 9784-4685.

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