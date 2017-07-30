Jovem de 17 anos desaparece na rodoviária de Vila Pavão

Katiane Renoke Zava, 17, desaparecida desde segunda-feira (24) Crédito: Reprodução/Facebook

Uma família de Vila Pavão, no Norte do Estado, procura por uma jovem de 17 anos que desapareceu após ser deixada pelo pai na rodoviária da cidade. Ela iria encontrar uma pessoa de quem compraria uma chapinha de cabelo.

Katiane Renoke Zava, 17 anos, sumiu na última segunda-feira (24), por volta das 10h. A menina, que mora com a família na zona rural do município, foi deixada na rodoviária do centro da cidade pelo pai. Ele havia combinado de busca-la no mesmo local à tarde mas, quando o pai retornou no horário combinado, ela não estava esperando. Desde então a adolescente não foi mais vista.

De acordo com familiares, ela nem chegou a se encontrar com a vendedora da chapinha de cabelo. A jovem estava com o celular do pai quando desapareceu. No entanto, segundo a família, o aparelho parece estar desligado.

Katiane vestia um macaquinho florido azul (foto), usa óculos e aparelhos nos dentes.

Segundo familiares, a jovem era quieta, não tinha namorado e trabalhava no sítio da família. Ela havia abandonado os estudos recentemente para ajudar os pais.