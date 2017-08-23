Jovem de 17 anos desaparece em Guarapari e família pede ajuda

A tia da jovem, Patrícia Maria Bento, conta que a menina saiu, como de costume, à tarde, por volta das 14 horas, para encontrar umas amigas na pracinha do bairro onde mora. As horas passaram, Janiny não retornou para casa e nem deu mais notícias.

"Estamos desesperados desde quinta. Ela não costuma fazer isso. É uma menina maravilhosa, super tranquila, que sempre avisa aonde vai e se vai atrasar. Nosso último contato com ela foi domingo, quando ela ligou de um número restrito, informando que estava bem, que não podia dizer onde estava, mas que retornaria no dia seguinte", lembra a tia.