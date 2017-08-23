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Viu a Janiny?

Jovem de 17 anos desaparece em Guarapari e família pede ajuda

Janiny foi vista pela última vez no bairro Perocão, em Guarapari, onde mora com a mãe

Publicado em 23 de Agosto de 2017 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2017 às 20:21
Desde a última quinta-feira (17), a família da estudante Janiny Bento, 17 anos, sofre com a falta de notícias da jovem. Janiny foi vista pela última vez no bairro Perocão, em Guarapari, onde mora com a mãe.
Janiny foi encontrada. 
Janiny Bento está desaparecida deste o dia 17 de agosto Crédito: Arquivo Pessoal
A tia da jovem, Patrícia Maria Bento, conta que a menina saiu, como de costume, à tarde, por volta das 14 horas, para encontrar umas amigas na pracinha do bairro onde mora. As horas passaram, Janiny não retornou para casa e nem deu mais notícias.
"Estamos desesperados desde quinta. Ela não costuma fazer isso. É uma menina maravilhosa, super tranquila, que sempre avisa aonde vai e se vai atrasar. Nosso último contato com ela foi domingo, quando ela ligou de um número restrito, informando que estava bem, que não podia dizer onde estava, mas que retornaria no dia seguinte", lembra a tia.
Os dias passaram, e a menina continuou sem dar notícias. Desesperada por notícias da jovem, Patrícia afirma que a família continua divulgando o desaparecimento e conta com a colaboração das pessoas.
Quem tiver qualquer informações sobre Janiny pode acionar a Delegacia de Pessoas Desaparecida no telefone (27) 3161-1220 ou o Disque-Denúncia no 181.

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