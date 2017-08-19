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Desaparecidos

Jovem com depressão desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

Mãe afirma que o filho teve um surto

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2017 às 22:38
Lucas da Silva Ribeiro está desaparecido desde a manhã desta quinta-feira (17) Crédito: Arquivo Pessoal
Um jovem de 18 anos, que tem um quadro depressivo, está desaparecido desde a manhã desta quinta-feira (17). Lucas da Silva Ribeiro saiu da Vila de Itaúnas onde mora com a família e foi para o Centro de Conceição da Barra, na região Norte do Estado. Familiares acreditam que ele foi até a cidade para pegar um ônibus em direção a Vitória para encontrar o pai.
A mãe de Lucas, a cozinheira Nete da Silva Jesus, 45, contou que há nove dias o filho teve um surto achando que várias pessoas queriam matá-lo. "Eu procurei as pessoas que Lucas falou que estavam querendo matá-lo, mas concluí que não era nada daquilo que ele tinha relatado. Levei meu filho em um clínico-geral na semana passada que o encaminhou para um psicólogo e um psiquiatra", contou.
Nete disse que o filho já estava tomando um remédio controlado que foi prescrito pelo médico enquanto a família dava continuidade no tratamento. "Lucas sempre foi um menino tranquilo, mas era muito calado. Ele não acredita que está doente, mas o médico disse que ele está em um quadro depressivo grave. Levei à psicóloga, mas ele fala que psicólogo e psiquiatra são 'médicos de doido'. Ele fala que não vai fazer o tratamento", contou.
Segundo a mãe, no dia do surto, Lucas enviou uma mensagem para o pai, que mora em Vitória, mas não teve retorno. No sábado (12), ele ligou para o telefone do pai, porém quem atendeu a ligação foi a madrasta. Ela avisou que o pai retornaria o telefonema.
"Ele me contou que enviou a mensagem para o pai pelo Facebook com os nomes das pessoas que queriam matá-lo e me disse que estava esperando ele responder. Eu também procurei meu ex-marido para avisar sobre a situação do Lucas, mas ele não me retornou. Eu não quero dinheiro, só preciso de ajuda para convencê-lo de ir no médico e aceitar o tratamento", desabafou.
Nete contou que uma amiga da família conseguiu falar com a madrasta sobre o sumiço de Lucas, mas até o momento o pai dele não entrou em contato com ela.
Há três meses trabalhando como jardineiro, Lucas não  ingere bebidas alcoólicas e nem faz uso de drogas. O jovem saiu de casa de bermuda preta, camisa preta estampada, boné e chinelo. Nete relatou que o procurou por Conceição da Barra nesta quinta-feira (17), mas não o encontrou. Ela teve acesso a imagens das câmeras de videomonitoramento e viu o filho em frente à rodoviária pedindo dinheiro.
"Eu já registrei o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Procurei ele o dia inteiro ontem, rodamos de carro, muitas pessoas me ajudaram, mas não o achei. O que eu mais quero é que me ajudem", disse Nete.
Quem tiver informações sobre Lucas podem entrar em contato com a família pelo número (27) 99868-9397 ou acionar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas por meio do telefone (27) 3137-9065.

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