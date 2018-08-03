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Fenômeno

Internauta registra nevoeiro em Domingos Martins

Era por volta das 16 horas, quando a dona de casa Ângela Cesconetto avistou o fenômeno na Praça de Campinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:10

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:10

O nevoeiro foi registra na região de Campinho, em Domingos Martins Crédito: Ângela Cesconetto
A frente fria que chegou ao Espírito Santo mudou completamente a temperatura no Estado. A dona de casa, Ângela Cesconetto registrou na tarde desta quinta-feira (2) um nevoeiro cobrindo a região de Campinho, em Domingos Martins. Eram por volta das 16 horas, quando a mulher avistou o fenômeno.
"Eu moro em frente da praça e sempre tiro fotos. É só mudar o tempo que fica assim. Estava bem quente mais cedo, mas quando esfria fica com névoa".
De acordo com o Climatempo, nesta quinta (2) foi registrado 16ºC. Na sexta-feira (2), a máxima pode chegar a 22º e a mínima 14º.

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