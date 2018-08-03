Internauta registra nevoeiro em Domingos Martins

O nevoeiro foi registra na região de Campinho, em Domingos Martins Crédito: Ângela Cesconetto

A frente fria que chegou ao Espírito Santo mudou completamente a temperatura no Estado. A dona de casa, Ângela Cesconetto registrou na tarde desta quinta-feira (2) um nevoeiro cobrindo a região de Campinho, em Domingos Martins. Eram por volta das 16 horas, quando a mulher avistou o fenômeno.

"Eu moro em frente da praça e sempre tiro fotos. É só mudar o tempo que fica assim. Estava bem quente mais cedo, mas quando esfria fica com névoa".