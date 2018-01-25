Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo

Incêndio atinge Morro da Boa Vista em Vila Velha

Um internauta do Gazeta Online conseguiu ver as chamas começarem a atingir a vegetação por volta de 18h30 desta quarta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 00:03

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 00:03

O incêndio atinge o Morro da Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Marcos Lorencini Pereira/Foto do Internauta
Um incêndio atingiu o Morro da Boa Vista, em Vila Velha, no fim da tarde desta quarta-feira (24). O internauta do Gazeta Online Marcos Lorencini Pereira, de 37 anos, conseguiu ver o começo das chamas por volta de 18h30. Da janela do trabalho dele, Marcos acompanhou como o fogo se alastrava.
Eu tentei ligar para o Corpo de Bombeiros, mas não consegui falar com ninguém. Não consigo ver se tem uma equipe trabalhando no local. Eu puxei o máximo de zoom do meu celular para fazer as imagens, explicou.
Marcos trabalha como assistente operacional de uma empresa que fica no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Ele contou que assim que observou as chamas, já imaginou que o fogo daria problema.
Acho que alguém que mora perto colocou fogo e ele foi alastrando. Tem vários focos e por causa do vento está espalhando mais ainda, disse.
Nas imagens registradas por Marcos é possível ver que o fogo atinge uma vegetação do morro. Veja o vídeo:
O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido no incêndio e que a área está sendo monitorada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados