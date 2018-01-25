Incêndio atinge Morro da Boa Vista em Vila Velha

O incêndio atinge o Morro da Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Marcos Lorencini Pereira/Foto do Internauta

Um incêndio atingiu o Morro da Boa Vista, em Vila Velha, no fim da tarde desta quarta-feira (24). O internauta do Gazeta Online Marcos Lorencini Pereira, de 37 anos, conseguiu ver o começo das chamas por volta de 18h30. Da janela do trabalho dele, Marcos acompanhou como o fogo se alastrava.

Eu tentei ligar para o Corpo de Bombeiros, mas não consegui falar com ninguém. Não consigo ver se tem uma equipe trabalhando no local. Eu puxei o máximo de zoom do meu celular para fazer as imagens, explicou.

Marcos trabalha como assistente operacional de uma empresa que fica no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Ele contou que assim que observou as chamas, já imaginou que o fogo daria problema.

Acho que alguém que mora perto colocou fogo e ele foi alastrando. Tem vários focos e por causa do vento está espalhando mais ainda, disse.

Nas imagens registradas por Marcos é possível ver que o fogo atinge uma vegetação do morro. Veja o vídeo: