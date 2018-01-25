Incêndio atinge Morro da Boa Vista em Vila Velha

Um incêndio atingiu o Morro da Boa Vista, em Vila Velha, no fim da tarde desta quarta-feira (24). O internauta do Gazeta Online Marcos Lorencini Pereira, de 37 anos, conseguiu ver o começo das chamas por volta de 18h30. Da janela do trabalho dele, Marcos acompanhou como o fogo se alastrava.
Eu tentei ligar para o Corpo de Bombeiros, mas não consegui falar com ninguém. Não consigo ver se tem uma equipe trabalhando no local. Eu puxei o máximo de zoom do meu celular para fazer as imagens, explicou.
Marcos trabalha como assistente operacional de uma empresa que fica no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Ele contou que assim que observou as chamas, já imaginou que o fogo daria problema.
Acho que alguém que mora perto colocou fogo e ele foi alastrando. Tem vários focos e por causa do vento está espalhando mais ainda, disse.
Nas imagens registradas por Marcos é possível ver que o fogo atinge uma vegetação do morro. Veja o vídeo:
O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido no incêndio e que a área está sendo monitorada.