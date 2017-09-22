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Idoso toma café da tarde e desaparece em Cariacica

Robsom toma remédios controlados e já desapareceu há alguns anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2017 às 14:55

Publicado em 22 de Setembro de 2017 às 14:55

Robsom Barbosa, de 60 anos, desapareceu após lanchar em casa à tarde, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Robsom Barbosa, de 60 anos, desapareceu por volta das 17h30 desta quinta-feira (21) depois de lanchar na casa em que mora com uma filha, em Bubu, bairro de Cariacica. O idoso toma remédios controlados para tratar uma doença mental, e já sumiu uma vez há alguns anos. A família já procurou em comércios da região, rodoviárias e hospitais. 
De acordo com o genro do idoso Maciel Siqueira, de 41 anos, Robsom tinha acabado de lanchar com a filha e estava sentado no sofá vendo televisão antes de desaparecer. "Tem um mês que ele está morando aqui com a gente. Ele morava em Barra de São Francisco, no Norte do Espírito Santo, mas a pessoa que cuidava dele lá disse que não tinha mais condições, então eu mesmo fui buscá-lo", esclarece. 
Segundo ele, a esposa se deu conta do sumiço do pai quando terminou de ajeitar a cozinha. Maciel detalha que ela foi à sala em que deveria estar o idoso e não o encontrou. "Então nós saímos de casa, por volta das 18h, e só chegamos meia noite. Procuramos por todos os cantos do bairro, terminais, hospitais, e nada. Ele sumiu de repente, minha esposa está desesperada", lamenta. 
Maciel frisa que o pior é a família não saber como está Robsom. "Ele é muito calmo, não sabemos como ele está, se estão fazendo alguma coisa com ele", indaga. "E nisso, ele não está tomando os remédios de que precisa", complementa. 
JÁ SUMIU ANTES
O genro do idoso revela que Robsom já desapareceu uma outra vez, há alguns anos. "Ele estava em Vitória, e nós só fomos encontrá-lo uns cinco dias depois", destaca. Na ocasião, ele foi encontrado em um albergue na Capital. 
Qualquer informação pode ser repassada à família por meio do telefone (27) 98805-9395.

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