Idoso toma café da tarde e desaparece em Cariacica

Robsom Barbosa, de 60 anos, desapareceu após lanchar em casa à tarde, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Robsom Barbosa, de 60 anos, desapareceu por volta das 17h30 desta quinta-feira (21) depois de lanchar na casa em que mora com uma filha, em Bubu, bairro de Cariacica. O idoso toma remédios controlados para tratar uma doença mental, e já sumiu uma vez há alguns anos. A família já procurou em comércios da região, rodoviárias e hospitais.

De acordo com o genro do idoso Maciel Siqueira, de 41 anos, Robsom tinha acabado de lanchar com a filha e estava sentado no sofá vendo televisão antes de desaparecer. "Tem um mês que ele está morando aqui com a gente. Ele morava em Barra de São Francisco, no Norte do Espírito Santo, mas a pessoa que cuidava dele lá disse que não tinha mais condições, então eu mesmo fui buscá-lo", esclarece.

Segundo ele, a esposa se deu conta do sumiço do pai quando terminou de ajeitar a cozinha. Maciel detalha que ela foi à sala em que deveria estar o idoso e não o encontrou. "Então nós saímos de casa, por volta das 18h, e só chegamos meia noite. Procuramos por todos os cantos do bairro, terminais, hospitais, e nada. Ele sumiu de repente, minha esposa está desesperada", lamenta.

Maciel frisa que o pior é a família não saber como está Robsom. "Ele é muito calmo, não sabemos como ele está, se estão fazendo alguma coisa com ele", indaga. "E nisso, ele não está tomando os remédios de que precisa", complementa.

JÁ SUMIU ANTES

O genro do idoso revela que Robsom já desapareceu uma outra vez, há alguns anos. "Ele estava em Vitória, e nós só fomos encontrá-lo uns cinco dias depois", destaca. Na ocasião, ele foi encontrado em um albergue na Capital.