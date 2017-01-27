Idoso que estava desaparecido é encontrado morto em Cariacica

Um idoso, que estava desaparecido desde o dia 7 de janeiro foi encontrado morto às 17 horas desta quarta-feira (25), em Santo Antônio, Cariacica, próximo de onde morava. Benedito Cardoso de Lemos, de 75 anos, havia desaparecido após sair de um supermercado.

O Gazeta Online fez uma matéria divulgando o desaparecimento do idoso e, na época, a neta Monique de Lemos conta que o avô poderia ter ficado com medo e perdido, pois estava um pouco deprimido. A família realizou intensas buscas entre os terminais do Transcol da Grande Vitória. O neto Vinicius de Lemos informou que Benedito tinha sete filhos e quatro netos.