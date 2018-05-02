Idoso desaparece no ES e cartão bancário é achado com homem no RJ

João da Sanfona, como é conhecido está desaparecido desde o dia 06 de abril Crédito: Reprodução

Um idoso de 77 anos, morador de Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, está desaparecido há quase um mês. João Francisco Alves, mais conhecido como "João da Sanfona", foi visto pela última vez em um bar, próximo de sua casa, na noite do dia seis de abril. O cartão bancário dele foi apreendido com um homem no Rio de Janeiro.

A filha de João, a lavradora Marilda Resende Alves Ramos, de 33 anos, contou que mora em outro município e só ficou sabendo do desaparecimento do pai, que mora sozinho, no dia 11, na quarta-feira da semana seguinte e, desde então, começou a procurá-lo.

Fomos na delegacia e, desde então, começamos as buscas pela cidade e região. Já fomos em bancos para ver o movimento da conta dele. Estamos aguardando uma resposta, pois ficamos sem notícias e preocupados, contou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Após as primeiras investigações, a polícia descobriu que um dos cartões de João estava sendo usado no Rio de Janeiro. Um homem foi preso na cidade de Aperibé - RJ com este cartão. Ele contou que teria comprado este cartão de outra pessoa e que não conhecia o idoso, mas foi autuado em flagrante por receptação.

As investigações continuam, mas, segundo a Polícia Civil, outras informações não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia. Quem souber qualquer notícia sobre o paradeiro de Senhor João pode ligar para o número (28) 999512925, ou pode denunciar para o Disque - Denúncia 181.