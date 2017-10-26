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Idoso desaparece na Serra e família pede ajuda para encontrá-lo

Filogonio Ferreira de Jesus, de 77 anos, já se submeteu a duas cirurgias na cabeça, e às vezes sofria lapsos de memória

Publicado em 26 de Outubro de 2017 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2017 às 17:47
Crédito: Arquivo pessoal
O aposentado Filogonio Ferreira de Jesus, de 77 anos, desapareceu no dia 30 de agosto deste ano em Praia de Carapebus, na Serra. Ele saiu de casa de manhã, como de costume, e não voltou para o almoço. Há alguns anos, ele se submeteu a cirurgias na cabeça, e elas fizeram com que Filogonio, às vezes, tivesse lapsos de memória. 
De acordo com a filha de Filogonio, Denise Miranda de Jesus, de 42 anos, sua mãe procurou o pai quando percebeu que ele não havia chegado de volta à casa no horário do almoço. "Aposentado, ele saía de casa de manhã rotineiramente, mas voltava para o almoço. Mamãe foi procurá-lo, e não o encontrou. Não o vimos mais", lamenta. 
Ela conta que alguns vizinhos disseram que viram o idoso sentado próximo a uma escola de Praia de Carapebus. "Eu não sou médica, mas às vezes fico analisando e penso que ele poderia estar um pouco deprimido", comenta. 
Segundo Denise, no dia que ele sumiu, o outro filho de Filogonio iria buscá-lo para acertar um documento no banco. "Ele ia a uma sessão de fisioterapia e depois ao banco. Foi até por isso que mamãe foi atrás dele. Ela estava com medo de ele ter perdido a noção da hora", explica. 
A família já procurou o idoso em hospitais e clínicas da região, mas não o encontrou. 
Qualquer informação pode ser repassada à Delegacia de Pessoas Desaparecidas por meio do telefone (27) 3137-9065 ou à família, por meio do telefone (27) 99611-3272. 

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