Idoso desaparece na Serra e família busca por notícias

Encontrado!
A falta de notícias do idoso Luiz José dos Santos, 65 anos, tem preocupado a família. Ele foi visto pela última vez no início da tarde deste sábado (14), por volta das 12 horas, em Novo Horizonte, na Serra.
A filha do idoso, Elaine dos Santos, informou que o pai tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados. "Meu pai nunca desapareceu antes. Ele sempre fica em frente da nossa casa, olhando a rua. Mas neste sábado, ele saiu e não voltou mais", relata.
O idoso usava uma camiseta azul e uma bermuda azul quando saiu de casa. O idoso foi encontrado na tarde deste domingo (15).