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Viu o Luiz José?

Idoso desaparece na Serra e família busca por notícias

A filha do idoso Elaine dos Santos informou que o pai tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados

Publicado em 15 de Outubro de 2017 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2017 às 15:14
Encontrado!
A falta de notícias do idoso Luiz José dos Santos, 65 anos, tem preocupado a família. Ele foi visto pela última vez no início da tarde deste sábado (14), por volta das 12 horas, em Novo Horizonte, na Serra.
O idoso Luiz José está desaparecido deste a tarde deste sábado (14) Crédito: Arquivo Pessoal
A filha do idoso, Elaine dos Santos, informou que o pai tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados. "Meu pai nunca desapareceu antes. Ele sempre fica em frente da nossa casa, olhando a rua. Mas neste sábado, ele saiu e não voltou mais", relata.
O idoso usava uma camiseta azul e uma bermuda azul quando saiu de casa. O idoso foi encontrado na tarde deste domingo (15).

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