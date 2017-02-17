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Você viu Juraci?

Idoso desaparece após comprar café em hospital de Vitória

A família, então, começou a se preocupar e procurou por Juraci por várias horas, inclusive, no matagal próximo ao hospital

Publicado em 17 de Fevereiro de 2017 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2017 às 12:29
Um idoso de 69 anos desapareceu por volta das 14h desta quarta-feira (15), no Hospital das Clínicas, em Maruípe. Juraci Pereira da Silva, que vive em Caratoíra, pediu para ir ao banheiro e não voltou mais. 
Juraci foi encontrado e está em casa. 
A filha, Juliana Silva, que estava com o pai aguardando a consulta, conta que saiu para amamentar e, quando voltou, não o encontrou mais. "Minha sogra estava lá fora com minha filha de cinco meses. A primeira vez eu saí e ele continuou lá. Na segunda, a enfermeira disse que ele perguntou onde era o banheiro. Procurei, mas não encontrei", relata.
A família, então, começou a se preocupar e procurou por Juraci por várias horas, inclusive, no matagal próximo ao hospital. "Depois, nós fomos para casa, pois achamos que ele poderia ter pego um ônibus errado. Porém, não voltou mais. Ele saiu com a pasta de exames e documentos", diz a filha.
As imagens do hospital e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Maruípe, foram analisadas. "Vimos que ele comprou café e, ao invés de virar a esquerda para o ambulatório, deu a entender que foi reto para um estacionamento. Não conseguimos ver se ele saiu do hospital ou não", finaliza.
Juraci tem 1.70 cm, saiu com camisa polo listrada, bermuda jeans clara e chinelos pretos. 

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