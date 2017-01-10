Idoso de 75 anos desaparece em Cariacica e preocupa familiares

Um idoso desapareceu em Campo Verde, Cariacica, por volta das 9h30 do último sábado (7), após sair de um supermercado. A família de Benedito Cardoso de Lemos, de 75 anos, busca por informações.

Benedito foi encontrado.

A neta Monique de Lemos conta que o avô foi ao supermercado com um amigo e, desde então, não deu mais notícias. "Temos informações de que ele comprou algo e saiu. Pegou o primeiro ônibus para Carapina. Ele não conhece muito o lado de lá, pois mora em Cariacica", afirma.