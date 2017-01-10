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Idoso de 75 anos desaparece em Cariacica e preocupa familiares

A neta, Monique de Lemos, conta que o avô foi ao supermercado com um amigo e, desde então, não deu mais notícias

Publicado em 10 de Janeiro de 2017 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2017 às 12:50
Um idoso desapareceu em Campo Verde, Cariacica, por volta das 9h30 do último sábado (7), após sair de um supermercado. A família de Benedito Cardoso de Lemos, de 75 anos, busca por informações.
Benedito foi encontrado. 
A neta Monique de Lemos conta que o avô foi ao supermercado com um amigo e, desde então, não deu mais notícias. "Temos informações de que ele comprou algo e saiu. Pegou o primeiro ônibus para Carapina. Ele não conhece muito o lado de lá, pois mora em Cariacica", afirma.
A família acredita que o idoso possa ter ficado com medo e perdido, pois estava um pouco depressivo. As informações recebidas dizem que Benedito estava andando em terminais. "Nós estamos procurando todos os dias. Um motorista me ligou e disse que o viu no Terminal de Itaparica e parecia um pouco desnorteado. Estamos colocando cartazes e vários familiares estão ficando em terminais".

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