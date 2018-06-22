Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro de Fátima

Idosa desaparece na Serra após ser deixada em porta de hotel

Anair da Vitória Simões, 68 anos, está desaparecida deste o dia 11 de junho; foi vista pela última vez no Bairro de Fátima

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 22:50

Redação de A Gazeta

Anair da Vitória Simões, 68 anos, está desaparecida desde o dia 11 dejunho Crédito: Arquivo Pessoal
Anair da Vitória Simões, 68 anos, está desaparecida deste o dia 11 de junho, no Bairro de Fátima, na Serra. Segundo o filho da idosa, Carlos Henrique da Vitória Simões, a mãe foi vista pela última vez após ser deixada em frente a um hotel, onde ela estava hospedada. 
De acordo com informações registradas pelo filho em um boletim de ocorrência na polícia, a mãe é uma pessoa totalmente consciente, e apenas tomava remédios para controle de diabetes.
Qualquer informação que possa ajudar a família a encontrar Anair pode ser repassada para o número (27) 9.9503-0684 ou pelo Disque-Denúncia 181.
 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados