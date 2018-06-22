Idosa desaparece na Serra após ser deixada em porta de hotel

Anair da Vitória Simões, 68 anos, está desaparecida deste o dia 11 de junho, no Bairro de Fátima, na Serra. Segundo o filho da idosa, Carlos Henrique da Vitória Simões, a mãe foi vista pela última vez após ser deixada em frente a um hotel, onde ela estava hospedada.
De acordo com informações registradas pelo filho em um boletim de ocorrência na polícia, a mãe é uma pessoa totalmente consciente, e apenas tomava remédios para controle de diabetes.
Qualquer informação que possa ajudar a família a encontrar Anair pode ser repassada para o número (27) 9.9503-0684 ou pelo Disque-Denúncia 181.