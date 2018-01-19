Idosa com Alzheimer que havia sumido em Afonso Cláudio é encontrada

A idosa foi encontrada caída em cima de uma pedra em um córrego do sítio Crédito: Whatsapp | Gazeta Online

A idosa Marly Garcia Dias, de 69 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (16), foi encontrada por familiares na tarde desta quinta-feira (18), por volta das 17h30. Ela, que sofre de Alzheimer, estava na casa do irmão, em um sítio no distrito de Pontões, localizado zona rural de Afonso Cláudio.

Em entrevista ao Gazeta Online, o irmão de Marly, Paulo Garcia contou que a idosa foi encontrada caída, em cima de uma pedra de um córrego, que fica dentro do sítio que a idosa estava. Ele disse que populares ajudaram encontrar a idosa. "A comunidade se mobilizou pra ajudar a gente. Muita gente com moto, a pé, de carro. Fizemos uma varredura umas dez vezes pelo sítio". Até mesmo um helicóptero da Policia Militar e cães farejadores foram mobilizados para auxiliarem na busca por Marly.

Para Paulo, é um alívio encontrar a irmã com vida. "Estamos aliviados. A gente pegou pra ela passar um dia com a gente, e ficamos bastantes preocupados. Foi um alívio para todo mundo", finalizou.

Uma equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento à idosa. Marly foi encaminhada para o Hospital São Vicente de Paulo, no centro de Afonso Cláudio. Segundo Paulo, ela passa bem.

O CASO

A desapareceu na zona rural de Afonso Cláudio na tarde desta terça-feira (16). Marly Garcia Dias sofre de Alzheimer e saiu sozinha da casa do irmão, em um sítio no distrito de Pontões. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros e até um helicóptero da Polícia Militar foram mobilizados para encontrar a idosa.

Segundo a filha de Marly, a maquiadora Diane Garcia Dias, a mãe dormia em um dos quartos da casa e saiu sem ser percebida. "É uma casa grande, com muitos quartos. A minha irmã, que toma conta dela, estava na garagem, no andar de baixo. Minha mãe acordou sem ninguém ver, passou pela sala e desceu uma escada que dá para a parte externa", conta Diane.

Familiares imaginaram que a idosa tenha ido em direção a uma estrada de terra e, em seguida, seguido em direção à estrada asfaltada que leva ao centro de Afonso Cláudio.