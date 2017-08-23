Homem sai de casa sem avisar família e desaparece em Viana

Bernardo Barbosa de Oliveira, de 30 anos, desapareceu no início do mês passado em Viana Crédito: Divulgação

Bernardo Barbosa de Oliveira, de 30 anos, desapareceu no início do mês passado em Bom Pastor, Viana. Ele, que toma remédios controlados, saiu de casa sem dar satisfação à família. Bernardo chegou a ser visto nas imediações do bairro, mas até agora não foi encontrado.

O padrasto dele, Nelson Dias de Almeida, de 52 anos, conta que Bernardo deixou a casa em que morava, no mesmo terreno em que vive ele e sua esposa, em Viana, logo depois do almoço, por volta das 13h30 do dia 5 de julho. "Ele não disse nada, de vez em quando saía mesmo, mas nunca ficou desaparecido. Pensamos que ele voltaria mais tarde. Acontece que até agora nada", lamenta.

Ele conta que o enteado toma remédios controlados e faz consultas psiquiátricas periodicamente. "Aos poucos eu e a mãe dele percebemos que ele estava abandonando os remédios porque dizia que não queria mais tomá-los. E agora ele some, sem dar sinal nenhum", desabafa.

Nelson detalha que quando foi procurar por Bernardo andou pelas adjacências do terreno em que aconteceu o fato, e chegou a ter informações de que o enteado havia sido visto nas avenidas próximas. "Mas eu já andei um monte de lugar que ele ia, lugares que ele andava, e nada. Agora o pessoal já dá informação desencontrada, quer tentar ajudar, mas o fato é que Bernardo continua desaparecido", finaliza.