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Você viu Marcos José?

Homem sai de casa da irmã em Vila Velha e desaparece

A família acredita que Marcos José tenha se perdido, pois não conhece bem o bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2017 às 15:03

Publicado em 25 de Maio de 2017 às 15:03

Homem sai de casa da irmã em Vila Velha e desaparece Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem de 39 anos desapareceu em Divino São Lourenço, no último sábado (20), por volta de 13h. Marcos José de Oliveira, que vive no Mato Grosso, está no Espírito Santo há 15 dias visitando a irmã. Após sair de casa, não voltou mais.
A irmã, Josiane de Oliveira, conta que o irmão tem transtornos e que o levou ao médico na sexta-feira (19). "Eu não trabalhei na sexta para levá-lo médico na sexta e fui trabalhar no sábado. Ele ficou com a namorada dele. Mas, depois dela ir à casa da mãe, ele ficou em minha casa. Depois, saiu e ninguém teve mais notícias", relata.
A família acredita que Marcos José tenha se perdido, pois não conhece bem o bairro. "Quando ele vai para longe, sempre coloca calça e tênis, mas saiu de chinelo. Deve ter ido aqui por perto e não conseguiu voltar", presume a irmã.
O desaparecido saiu sem documentos e trajava uma camiseta azul clara, bermuda de tactel bem escura e um boné preto com bordado na frente. Marcos José tem 1,60m, tatuagem de coração do braço esquerdo e uma cicatriz no rosto. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelos telefones: (27) 997728767, (27) 999491263, (27) 999446932.

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