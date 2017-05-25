Homem sai de casa da irmã em Vila Velha e desaparece Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem de 39 anos desapareceu em Divino São Lourenço, no último sábado (20), por volta de 13h. Marcos José de Oliveira, que vive no Mato Grosso, está no Espírito Santo há 15 dias visitando a irmã. Após sair de casa, não voltou mais.

A irmã, Josiane de Oliveira, conta que o irmão tem transtornos e que o levou ao médico na sexta-feira (19). "Eu não trabalhei na sexta para levá-lo médico na sexta e fui trabalhar no sábado. Ele ficou com a namorada dele. Mas, depois dela ir à casa da mãe, ele ficou em minha casa. Depois, saiu e ninguém teve mais notícias", relata.

A família acredita que Marcos José tenha se perdido, pois não conhece bem o bairro. "Quando ele vai para longe, sempre coloca calça e tênis, mas saiu de chinelo. Deve ter ido aqui por perto e não conseguiu voltar", presume a irmã.