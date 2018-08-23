Homem que estava desaparecido há 22 dias é encontrado no Sul do ES

Adriano tem problemas psicológicos, segundo familiares Crédito: Reprodução - Facebook

. Ele mora com o pai na localidade de Mata Fria, interior de Conceição do Castelo. No dia 1º saiu para almoçar na casa de um tio e não voltou mais para casa. Adriano estava em uma casa abandonada no meio de uma mata em Venda Nova do Imigrante. Foi encontrado na manhã desta quinta-feira (23) Adriano Fazolo Monteverde, de 42 anos, que estava desaparecido há 22 dias Ele mora com o pai na localidade de Mata Fria, interior de Conceição do Castelo. No dia 1º saiu para almoçar na casa de um tio e não voltou mais para casa. Adriano estava em uma casa abandonada no meio de uma mata em Venda Nova do Imigrante.

As buscas por Adriano, que tem problemas psicológicos, de acordo com os familiares, iniciaram no dia seguinte em matas no entorno da casa da família. Os familiares ainda chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros , que também fez varreduras na região durante dois dias, mas as buscas foram suspensas pois uma testemunha informou que ele estaria em outra região.

A tia de Adriano, a advogada Marlene Buzato, de 53 anos, contou que a família não desistiu de encontrá- lo e continuou com as buscas pelas matas da região Serrana. Um grupo composto por tios e primos seguiu para Venda Nova e localizou Adriano. Ele estava escondido em uma casa abandonada dentro de uma mata. Ele contou que fugiu de casa, pois estaria apanhando do pai.

Eu tinha a esperança de encontrar ele, mas achava que ele poderia estar machucado, sem condições de andar, ou morto, enterrado. Deus foi maravilhoso a gente encontrou ele bem e conversando. Ele está fraco, desnutrido, mas está bem. A gente estava cortando dia e noite procurando, a comunidade, a população se envolveu com a situação deles, contou Marlene.