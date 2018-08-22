Susto

Homem fica pendurado em outdoor que quebrou em Vila Velha

As imagens foram registradas por internautas e enviadas para o WhatsApp do Gazeta Online

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 15:23
Um trabalhador ficou pendurado em um outdoor próximo à Avenida Champagnat, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (22).
As imagens foram registradas por internautas e enviadas para o WhatsApp do Gazeta Online. De acordo com as pessoas que passaram por lá, o outdoor quebrou e o funcionário da empresa de outdoor que trabalhava no local ficou pendurado. Colegas se aproximaram com uma escada para fazer o resgate.
Procurada sobre o ocorrido, a Guarda Municipal de Vila Velha disse que não recebeu nenhum chamado de ocorrência a respeito do fato. Não há informações se o trabalhador já foi retirado ou se sofreu algum ferimento.
Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil
Especial de Natal do Rei Roberto Carlos
Até água mineral para tomar banho: veja as exigências de Roberto Carlos para show no ES

