Homem fica pendurado em outdoor que quebrou em Vila Velha

Um trabalhador ficou pendurado em um outdoor próximo à Avenida Champagnat, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (22).
As imagens foram registradas por internautas e enviadas para o WhatsApp do Gazeta Online. De acordo com as pessoas que passaram por lá, o outdoor quebrou e o funcionário da empresa de outdoor que trabalhava no local ficou pendurado. Colegas se aproximaram com uma escada para fazer o resgate.
Procurada sobre o ocorrido, a Guarda Municipal de Vila Velha disse que não recebeu nenhum chamado de ocorrência a respeito do fato. Não há informações se o trabalhador já foi retirado ou se sofreu algum ferimento.
