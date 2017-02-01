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Homem desaparece em Vitória e família busca por notícias

De acordo com a irmã, Almir acompanhava um amigo no Hospital São Lucas, quando desapareceu

Publicado em 01 de Fevereiro de 2017 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2017 às 12:40
Um homem desapareceu na Ilha de Monte Belo, em Vitória, no início da manhã do dia 29 de janeiro. Almir Ribeiro de Senna, 58 anos, mora em Piúma e acompanhava um paciente no Hospital São Lucas, na Capital, quando desapareceu.
A irmã de Almir, Oziana Senna, explica que no dia 25 de janeiro, ele veio com um amigo ao Hospital São Lucas para acompanhá-lo em uma cirurgia. "No sábado, ele disse para a assistente social que queria ir embora. Ele passou a noite sentado na recepção do hospital e desapareceu no domingo, por volta das 6 horas", relata.
A família espalhou cartazes pela Capital e divulgou o desaparecimento nas redes sociais. "Ele nunca desapareceu anteriormente. Tivemos que voltar para Piúma, mas continuamos em busca de notícias", conta a irmã.
Almir tem 1,68 m, tem o cabelo bem cortado e grisalho. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família no telefone (28) 9 99854755 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (27) 31379065.

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