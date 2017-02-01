Homem desaparece em Vitória e família busca por notícias

Um homem desapareceu na Ilha de Monte Belo, em Vitória, no início da manhã do dia 29 de janeiro. Almir Ribeiro de Senna, 58 anos, mora em Piúma e acompanhava um paciente no Hospital São Lucas, na Capital, quando desapareceu.

A irmã de Almir, Oziana Senna, explica que no dia 25 de janeiro, ele veio com um amigo ao Hospital São Lucas para acompanhá-lo em uma cirurgia. "No sábado, ele disse para a assistente social que queria ir embora. Ele passou a noite sentado na recepção do hospital e desapareceu no domingo, por volta das 6 horas", relata.

A família espalhou cartazes pela Capital e divulgou o desaparecimento nas redes sociais. "Ele nunca desapareceu anteriormente. Tivemos que voltar para Piúma, mas continuamos em busca de notícias", conta a irmã.