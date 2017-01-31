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Homem desaparece em Vila Velha e preocupa família

A família, além de estar divulgando nas redes sociais, também fez cartazes e está procurando em bairros da região

Publicado em 31 de Janeiro de 2017 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2017 às 14:10
Um homem de 42 anos desapareceu em Jardim Marilândia, Vila Velha, na noite do dia 18 de janeiro. Alexsandro Araujo, que tem esquizofrenia, saiu de casa sem levar roupa a mais e, desde então, não deu notícias.
A irmã dele, Fabiana de Souza Araujo, conta que recebeu informações de que o irmão estava nas imediações do Sambão do Povo, mas ele não foi  encontrarado. "Nós fomos até o local, mas não achamos. Se ele está rodando por ali, em algum momento acharemos".
A família, além de estar divulgando nas redes sociais, também fez cartazes e está procurando em bairros da região. Alexsandro toma remédios controlados, mas está sem medicação. Ele mede 1,75 metro, tem o braço direito atrofiado e saiu com camisa vermelha, sapatênis marrom e bermuda cinza escura.
Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família por meio do telefone (27) 999991551 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (27) 31379065.

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