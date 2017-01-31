Homem desaparece em Vila Velha e preocupa família

Um homem de 42 anos desapareceu em Jardim Marilândia, Vila Velha, na noite do dia 18 de janeiro. Alexsandro Araujo, que tem esquizofrenia, saiu de casa sem levar roupa a mais e, desde então, não deu notícias.

A irmã dele, Fabiana de Souza Araujo, conta que recebeu informações de que o irmão estava nas imediações do Sambão do Povo, mas ele não foi encontrarado. "Nós fomos até o local, mas não achamos. Se ele está rodando por ali, em algum momento acharemos".

A família, além de estar divulgando nas redes sociais, também fez cartazes e está procurando em bairros da região. Alexsandro toma remédios controlados, mas está sem medicação. Ele mede 1,75 metro, tem o braço direito atrofiado e saiu com camisa vermelha, sapatênis marrom e bermuda cinza escura.