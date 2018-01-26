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Desaparecido

Homem desaparece em Vila Velha e família pede ajuda

Família de Alexandre Lagassi de Oliveira, de 36 anos, pede ajuda para encontrar o rapaz que saiu de casa ano passado e ainda não retornou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 14:25

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 14:25

Alexandre Lagassi de Oliveira, de 36 anos, desapareceu em Vila Velha antes do Natal Crédito: Divulgação Internet
 Desde a véspera de Natal, no dia 24 de dezembro do ano passado,  Alexandre Lagassi de Oliveira saiu de casa, no bairro Boa Vista I, em Vila Velha, e não voltou mais. Alexandre tem 36 anos e não estava trabalhando. 
A irmã dele, Jussara Lagassi, disse ter esperança que o irmão tenha sido levado para algum centro social de recuperação.
"Meu irmão já saiu de casa e demorou dois, três dias para voltar, mas desta vez já tem mais de um mês. Já procuramos no DML, em ferros velhos, onde ele costumava ficar quando sumia, mas não conseguimos achar nada. Peço que quem tenha alguma informação, que entre em contato com a polícia ou com nossa família", disse a irmã.
Quem tiver qualquer informação sobre Alexandre Lagassi pode entrar em contato com Jussara Lagassi no 99509-6658. 

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