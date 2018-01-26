Homem desaparece em Vila Velha e família pede ajuda

Alexandre Lagassi de Oliveira, de 36 anos, desapareceu em Vila Velha antes do Natal Crédito: Divulgação Internet

Desde a véspera de Natal, no dia 24 de dezembro do ano passado, Alexandre Lagassi de Oliveira saiu de casa, no bairro Boa Vista I, em Vila Velha, e não voltou mais. Alexandre tem 36 anos e não estava trabalhando.

A irmã dele, Jussara Lagassi, disse ter esperança que o irmão tenha sido levado para algum centro social de recuperação.

"Meu irmão já saiu de casa e demorou dois, três dias para voltar, mas desta vez já tem mais de um mês. Já procuramos no DML, em ferros velhos, onde ele costumava ficar quando sumia, mas não conseguimos achar nada. Peço que quem tenha alguma informação, que entre em contato com a polícia ou com nossa família", disse a irmã.