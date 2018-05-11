Homem desaparece e preocupa família em Rio Novo do Sul

A família de Jorge Romão Dias, de 46 anos, está desesperada após o seu desaparecimento na última semana. Ele sofre de depressão e chegou a ficar dois dias escondido dentro do carro. O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil.
Celma Romão Lopes, de 50 anos, contou que o seu irmão desapareceu na sexta-feira da última semana. Na terça e na quarta da semana passada ele desapareceu e descobrimos que ele estava escondido dentro do próprio carro na garagem da casa dele, ele tem depressão e disse que deu um apagão e ficou lá dentro, contou.
Os familiares já procuraram Jorge em hospitais das região, Serviço Médico Legal e em delegacias, mas não conseguiram encontrá-lo. Quem souber qualquer notícia pode ligar para Celma no telefone (28) 999250143.