Homem desaparece e preocupa família em Rio Novo do Sul

Jorge Romão Dias de 46 anos sofre de depressão Crédito: Reprodução

A família de Jorge Romão Dias, de 46 anos, está desesperada após o seu desaparecimento na última semana. Ele sofre de depressão e chegou a ficar dois dias escondido dentro do carro. O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil.

Celma Romão Lopes, de 50 anos, contou que o seu irmão desapareceu na sexta-feira da última semana. Na terça e na quarta da semana passada ele desapareceu e descobrimos que ele estava escondido dentro do próprio carro na garagem da casa dele, ele tem depressão e disse que deu um apagão e ficou lá dentro, contou.