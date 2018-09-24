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Desaparecido

Homem desaparece ao retornar do trabalho para casa em Vitória

A família de Poebla Gomes de Oliveira, 28 anos, percorreu hospitais e delegacias em busca de notícias do rapaz, mas até o momento ele não foi encontrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2018 às 23:16

Publicado em 23 de Setembro de 2018 às 23:16

Poebla Gomes de Oliveira está desaparecido Crédito: Arquivo pessoal
Um homem de 28 anos está desaparecido desde a tarde deste sábado (22). A família do coletor Poebla Gomes de Oliveira percorreu hospitais e delegacias em busca de notícias do rapaz, mas até o momento ele não foi encontrado.
De acordo com o irmão dele, Josimar Gomes de Oliveira Santos, Poebla saiu por volta das 15h do trabalho, no bairro Resistência, em Vitória. "Ele mandou uma mensagem dizendo que iria chegar mais tarde por causa de uma blitz, mas os documentos da moto dele estavam todos certos. Então estranhamos", contou.
Segundo Josimar, como o telefone o irmão só dava caixa postal, a família começou a procurar por Poebla nos hospitais da região e delegacias, mas até o momento nada. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a mãe de Poebla, Maria Helena (99985-6253), ou com a esposa dele, Gedalia (99758-3907).

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