Homem desaparece ao retornar do trabalho para casa em Vitória

Poebla Gomes de Oliveira está desaparecido Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 28 anos está desaparecido desde a tarde deste sábado (22). A família do coletor Poebla Gomes de Oliveira percorreu hospitais e delegacias em busca de notícias do rapaz, mas até o momento ele não foi encontrado.

De acordo com o irmão dele, Josimar Gomes de Oliveira Santos, Poebla saiu por volta das 15h do trabalho, no bairro Resistência, em Vitória. "Ele mandou uma mensagem dizendo que iria chegar mais tarde por causa de uma blitz, mas os documentos da moto dele estavam todos certos. Então estranhamos", contou.