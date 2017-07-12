Helicóptero da PM ajuda nas buscas por professor desaparecido

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), as buscas reúnem equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e funcionários do Parque Caparaó.

A equipe capixaba é composta por nove militares e cães farejadores, treinados para este tipo de resgate. Os mineiros atuam com cinco militares e 21 funcionários e brigadistas do parque, juntamente com o helicóptero Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Policia Militar do Espirito Santo (Notaer).