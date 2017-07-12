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No Parque do Caparaó

Helicóptero da PM ajuda nas buscas por professor desaparecido

Antonio Teodoro Dutra Junior se perdeu na trilha do Pico da Bandeira, no Parque do Caparaó, no último sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2017 às 14:40

Publicado em 12 de Julho de 2017 às 14:40

Antonio Teodoro Dutra Júnior desapareceu no último sábado (8) Crédito: Reprodução
As buscas pelo professor universitário Antonio Teodoro Dutra Junior, que se perdeu na trilha do Pico da Bandeira, no Parque do Caparaó, no último sábado, foram retomadas nesta quarta-feira (12). As buscas seguem sem previsão de encerramento.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), as buscas reúnem equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e funcionários do Parque Caparaó.
A equipe capixaba é composta por nove militares e cães farejadores, treinados para este tipo de resgate. Os mineiros atuam com cinco militares e 21 funcionários e brigadistas do parque, juntamente com o helicóptero Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Policia Militar do Espirito Santo (Notaer).

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