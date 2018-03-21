Grupo arrecada caminhão lotado de doações para Rio Novo do Sul

Grupo de amigos arrecadou um caminhão lotado de doações para às vítimas da chuva em Rio Novo do Sul Crédito: Arquivo Pessoal

Rio Novo do Sul, no último sábado (17), o corretor de imóveis Itamar Franco Júnior criou um grupo no Whatsapp para arrecadar doações. Com ajuda de amigos e de alguns empresários, o corretor já conseguiu um caminhão cheio de donativos. Para ajudar as vítimas que perderam todos os bens com a enchente que atingiu, no último sábado (17), o corretor de imóveis Itamar Franco Júnior criou um grupo no Whatsapp para arrecadar doações. Com ajuda de amigos e de alguns empresários, o corretor já conseguiu um caminhão cheio de donativos.

Em entrevista ao Gazeta Online, Itamar disse que criou o grupo no último domingo (18) e convocou que todos os amigos o ajudassem na arrecadação. Segundo ele, muitos estão se empenhando para ajudar. "Conseguimos juntar roupa, quatro geladeiras, máquina de lavar roupas, cinco camas de casal com colchão, cama de solteiro, material de limpeza, galões de água, cestas básicas, roupas de cama". O corretor disse que o grupo arrecadou até mesmo dinheiro.

Itamar afirma que já fez outras campanhas para ajudar quem precisa. "A sensação de ajudar é gostosa, ajudar quem realmente precisa. É gratificante".

SOLIDARIEDADE ULTRAPASSA FRONTEIRAS

Não é só no Espírito Santo que as pessoas estão engajadas em ajudar. No Rio de Janeiro, o corretor de imóveis Paulo Fernando, que é morador de Itaperuna, está arrecadando vestimentas para trazer ao Espírito Santo. Segundo ele, já foram arrecadados cerca de 200 peças, entre camisas, calças, bermudas e outros. Ele espera juntar 500 peças até sábado (24).

De acordo com o corretor, a situação das vítimas da enchente o comoveu. "Temos que ter carinho e admirar as pessoas. Tomara que dê para encher os carros. A gente sairia daqui feliz", finalizou.