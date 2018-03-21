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Solidariedade

Grupo arrecada caminhão lotado de doações para Rio Novo do Sul

Com ajuda de amigos e de alguns empresários, o corretor já conseguiu arrecadar um caminhão cheio de donativos.

Publicado em 20 de Março de 2018 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 21:59
Grupo de amigos arrecadou um caminhão lotado de doações para às vítimas da chuva em Rio Novo do Sul Crédito: Arquivo Pessoal
Para ajudar as vítimas que perderam todos os bens com a enchente que atingiu Rio Novo do Sul, no último sábado (17), o corretor de imóveis Itamar Franco Júnior criou um grupo no Whatsapp para arrecadar doações. Com ajuda de amigos e de alguns empresários, o corretor já conseguiu um caminhão cheio de donativos.
> Uma pessoa fica ferida e 600 desalojadas em Rio Novo do Sul
Em entrevista ao Gazeta Online, Itamar disse que criou o grupo no último domingo (18) e convocou que todos os amigos o ajudassem na arrecadação. Segundo ele, muitos estão se empenhando para ajudar. "Conseguimos juntar roupa, quatro geladeiras, máquina de lavar roupas, cinco camas de casal com colchão, cama de solteiro, material de limpeza, galões de água, cestas básicas, roupas de cama". O corretor disse que o grupo arrecadou até mesmo dinheiro.
> Corpo de Bombeiros pede doações para Rio Novo do Sul após estragos
Itamar afirma que já fez outras campanhas para ajudar quem precisa. "A sensação de ajudar é gostosa, ajudar quem realmente precisa. É gratificante".
SOLIDARIEDADE ULTRAPASSA FRONTEIRAS
Não é só no Espírito Santo que as pessoas estão engajadas em ajudar. No Rio de Janeiro, o corretor de imóveis Paulo Fernando, que é morador de Itaperuna, está arrecadando vestimentas para trazer ao Espírito Santo. Segundo ele, já foram arrecadados cerca de 200 peças, entre camisas, calças, bermudas e outros. Ele espera juntar 500 peças até sábado (24).
> 90% das casas de Rio Novo do Sul estão comprometidas por enchente
De acordo com o corretor, a situação das vítimas da enchente o comoveu. "Temos que ter carinho e admirar as pessoas. Tomara que dê para encher os carros. A gente sairia daqui feliz", finalizou.
 

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