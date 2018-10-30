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Graças a doação, capixaba com doença rara tem alta médica

Evily Adorno Silva estava internada há seis meses em um hospital de Vitória; ela precisava comprar um aparelho que custa em torno de R$ 10 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 20:09

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 20:09

A pequena Evily ficou seis meses internada em um hospital de Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Após ficar seis meses internada em um hospital em Vitória, a pequena Evily Adorno Silva, de 11 anos, recebeu alta médica na última terça-feira (23). Além da alta, a família da menina tem mais um motivo para comemorar. É que Evily recebeu a doação do aparelho 'Bipap', que custa em torno de R$ 8 mil a R$ 10 mil.
Em 2017, Evily foi diagnosticada com miopatia centronuclear (CNM) e teve que passar por uma cirurgia de traqueostomia  que é um procedimento que consiste em fazer uma abertura na parede da traqueia que facilita a entrada de oxigênio. Para dar continuidade ao tratamento em casa, a família da menina realizou um 'vaquinha' para arrecadar o dinheiro para efetuar a compra do aparelho respirador. Mas, o dinheiro arrecadado não foi suficiente para adquirir o equipamento. 
Ao
Gazeta Online
, na tarde de terça-feira (30), a mãe Adinoelia dos Santos Adorno contou que uma doadora de
São Paulo
, que não quis se identificar, entrou em contato com ela por meio de mensagem e se disponibilizou para doar o equipamento à menina.
"Na segunda-feira, eu acordei e deixei o celular carregando na sala. Depois vi que tinha mensagem de uma pessoa que eu não conhecia, me perguntando se eu era mãe da Evily, que era pra eu mandar o modelo do aparelho que a minha filha precisava".
Em julho deste ano, Adinoelia tinha solicitado o aparelho ao Centro Regional de Especialidades Juliano Almeida (CRE Metropolitano), mas, segundo ela, não teve retorno da unidade.
Para ela, receber a doação do equipamento que pode manter a filha viva é um milagre. "Isso é coisa de Deus. Ele toca no coração da pessoa. Hoje em dia o mundo está tão difícil, pra confiar no ser humano assim. Tem muita gente agindo de má fé", finalizou.
Evily Adorno foi diagnosticada com miopatia centronuclear Crédito: Arquivo Pessoal
 
 
 

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