Gerente de loja desaparece após sair do trabalho em Cariacica

Crédito: Reprodução/Facebook

Um gerente de loja está desaparecido desde terça-feira (31). Roan Thiago Simões de Castro, 25, foi visto pela última vez por volta de 22 horas saindo do shopping que ele trabalha, em Campo Grande, Cariacica.

Segundo a mãe de Roan, Rosemary Castro, a família teve acesso às câmeras de videomonitoramento que flagram Roan saindo tranquilo do estabelecimento, inclusive, comendo alguma coisa.

"Postamos nas redes sociais e uma pessoa me ligou ontem falando que tinha visto uma pessoa com as características do meu filho em Itaparica, Vila Velha. Eu saí da Serra, onde moro, e rodei o bairro inteiro, mas não o encontrei", lamentou.

A mãe contou, ainda, que ao entrar em contato com o celular de Roan, o aparelho só remeta para a caixa postal.

"Ele tem um filho de 3 anos e mora com a namorada, do lado da minha casa. Há um mês foi promovido a gerente na loja onde trabalha. É um menino tranquilo. Por isso estamos estranhando muito esse sumiço dele".

Quem tiver alguma informação que possa ajudar a família pode entrar em contato pelos números (27) 3228-0181 / (27) 99311-2348.

Atualização no dia 05/11, às 16h53: