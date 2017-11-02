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Mais um sumiço

Gerente de loja desaparece após sair do trabalho em Cariacica

Roan Thiago Simões de Castro, 25, foi visto pela última vez na terça-feira (31), quando saía do shopping onde trabalha em Cariacica

Publicado em 02 de Novembro de 2017 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2017 às 16:44
Crédito: Reprodução/Facebook
Um gerente de loja está desaparecido desde terça-feira (31). Roan Thiago Simões de Castro, 25, foi visto pela última vez por volta de 22 horas saindo do shopping que ele trabalha, em Campo Grande, Cariacica.
Segundo a mãe de Roan, Rosemary Castro, a família teve acesso às câmeras de videomonitoramento que flagram Roan saindo tranquilo do estabelecimento, inclusive, comendo alguma coisa.
"Postamos nas redes sociais e uma pessoa me ligou ontem falando que tinha visto uma pessoa com as características do meu filho em Itaparica, Vila Velha. Eu saí da Serra, onde moro, e rodei o bairro inteiro, mas não o encontrei", lamentou.
A mãe contou, ainda, que ao entrar em contato com o celular de Roan, o aparelho só remeta para a caixa postal.
"Ele tem um filho de 3 anos e mora com a namorada, do lado da minha casa. Há um mês foi promovido a gerente na loja onde trabalha. É um menino tranquilo. Por isso estamos estranhando muito esse sumiço dele".
Quem tiver alguma informação que possa ajudar a família pode entrar em contato pelos números (27) 3228-0181 / (27) 99311-2348.
Atualização no dia 05/11, às 16h53:
ENCONTRADO! A família preferiu não comentar sobre o caso.

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