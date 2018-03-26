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Gazeta Online envia notícias da Festa da Penha pelo WhatsApp

Para se inscrever e receber as reportagens, basta enviar a palavra 'FÉ' e o seu nome para o número (27) 98135-8261

Publicado em 26 de Março de 2018 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 13:16
Romaria dos homens Crédito: Monica Oliveira / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa
Durante a Festa da Penha 2019, que acontece entre os próximos dias 1º e 9 de abril, os internautas do Gazeta Online poderão ter um acesso mais rápido às informações.
A partir desta semana, vamos enviar, por meio do seu WhatsApp, notícias e atualizações sobre a terceira maior festa religiosa do país. Para se inscrever e receber as matérias, basta enviar a palavra FÉ e o seu nome para o número (27) 98135-8261.
>> CLIQUE E ENVIE "FÉ" + SEU NOME <<
Além das missas e confissões, estão previstas a Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres, Romaria dos Motociclistas, Procissão Marítima e shows.
Veja fotos de edições anteriores da Festa da Penha:

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