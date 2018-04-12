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Viralizou!

Frentista rouba a cena durante gravação de TV no ES

Vanderlei - o frentista dançarino - diz que ficou surpreso com a repercussão e comemora a fama: 'Fiquei sabendo que já viram até em Portugal'

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 20:34
Vanderlei Pimenta Pereira ficou famoso após fazer gracinha e dançar aos fundos da gravação Crédito: @rodrigoschereder | Instagram
De vez em quando, alguns jornalistas soltam algumas pérolas ao vivo e cenas inusitadas acontecem. Há inúmeros vídeos engraçados na internet - de âncoras de jornais famosos e até mesmo de repórteres. Desta vez, em um posto da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, o jornalista da Record News, Rodrigo Schereder, foi alvo de uma "gracinha" durante a gravação. Com inúmeros compartilhamentos nas redes sociais, o vídeo viralizou.
ASSISTA
Rodrigo, que postou o vídeo no Instagram e no Twitter, explicou que tinha ido ao posto para gravar uma matéria. Como o texto que o jornalista ia falar no vídeo era grande, ele e o cinegrafista que o acompanhava não se atentaram às imagens de fundo. "Pedimos permissão para o gerente do posto e ele autorizou. O nosso foco era a informação. Gravamos as imagens de apoio e voltamos para a redação", contou.
> Castigo que pai dá ao filho em Vila Velha viraliza
Na redação, ao assistir ao vídeo, o editor do jornalista percebeu a cena inusitada: um frentista do posto fazendo gracinha e... sim, dançando! "Não, não era ao vivo, não foi ao ar! O que foi ao ar foi editado", explicou o jornalista.
A iniciativa da "zoeira", que viralizou, partiu de Rodrigo. "Quando eu vi o vídeo, ri demais e pensei: Vamos fazer uma zoeira, vamos editar o vídeo e colocar uma música... Já que ele quer dançar, vamos colocar uma música para ele dançar!", brincou.
E O FRENTISTA DANÇARINO?
Vanderlei roubou a cena e agradeceu pela fama Crédito: @schereder | Twitter
O nome do frentista dançarino é Vanderlei Pimenta Pereira e ele tem 35 anos. Em breve entrevista ao Gazeta Online, já que ele estava em horário de trabalho, contou por que resolveu fazer a gracinha e ainda brincou sobre estar famoso na Capital. "Eu nem percebi que eles já estavam gravando, foi instantâneo. Eu vi a câmera e comecei a dançar", explicou.
> Convite sincerão de formatura bomba na web
Vanderlei ficou sabendo da "zoeira" (a edição do vídeo com música e luzes) e brincou. "Ei, Rodrigo, fiquei mais famoso que você". E continuou: "Tá todo mundo me zoando, fiquei sabendo que já viram até em Portugal. Agora eu tô famoso!".

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