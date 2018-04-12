Frentista rouba a cena durante gravação de TV no ES

Vanderlei Pimenta Pereira ficou famoso após fazer gracinha e dançar aos fundos da gravação Crédito: @rodrigoschereder | Instagram

Vitória, o jornalista da Record News, Rodrigo Schereder, foi alvo de uma "gracinha" durante a gravação. Com inúmeros compartilhamentos nas redes sociais, o vídeo viralizou. De vez em quando, alguns jornalistas soltam algumas pérolas ao vivo e cenas inusitadas acontecem. Há inúmeros vídeos engraçados na internet - de âncoras de jornais famosos e até mesmo de repórteres. Desta vez, em um posto da Avenida Leitão da Silva, em, o jornalista da Record News, Rodrigo Schereder, foi alvo de uma "gracinha" durante a gravação. Com inúmeros compartilhamentos nas redes sociais, o vídeo viralizou.

ASSISTA

Rodrigo, que postou o vídeo no Instagram e no Twitter, explicou que tinha ido ao posto para gravar uma matéria. Como o texto que o jornalista ia falar no vídeo era grande, ele e o cinegrafista que o acompanhava não se atentaram às imagens de fundo. "Pedimos permissão para o gerente do posto e ele autorizou. O nosso foco era a informação. Gravamos as imagens de apoio e voltamos para a redação", contou.

Na redação, ao assistir ao vídeo, o editor do jornalista percebeu a cena inusitada: um frentista do posto fazendo gracinha e... sim, dançando! "Não, não era ao vivo, não foi ao ar! O que foi ao ar foi editado", explicou o jornalista.

A iniciativa da "zoeira", que viralizou, partiu de Rodrigo. "Quando eu vi o vídeo, ri demais e pensei: Vamos fazer uma zoeira, vamos editar o vídeo e colocar uma música... Já que ele quer dançar, vamos colocar uma música para ele dançar!", brincou.

E O FRENTISTA DANÇARINO?

Vanderlei roubou a cena e agradeceu pela fama Crédito: @schereder | Twitter

O nome do frentista dançarino é Vanderlei Pimenta Pereira e ele tem 35 anos. Em breve entrevista ao Gazeta Online, já que ele estava em horário de trabalho, contou por que resolveu fazer a gracinha e ainda brincou sobre estar famoso na Capital. "Eu nem percebi que eles já estavam gravando, foi instantâneo. Eu vi a câmera e comecei a dançar", explicou.