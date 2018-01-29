Fotógrafo transforma paisagens capixabas em 'pequenos planetas'

Fotógrafo faz imagens em 360º para ressaltar belezas capixabas Crédito: Gustavo Teodoro/Divulgação

Foi depois de uma viagem que fez com a esposa a Arraial do Cabo-RJ que o fotógrafo Gustavo Teodoro teve a ideia de ressaltar as belezas capixabas em fotos 360 graus. Em solo fluminense ele fez vários registros das belezas naturais com sua câmera que possibilita este formato de imagem e acreditou que o resultado seria tão bonito quanto se ele também usasse a ferramenta para retratar as paisagens capixabas.

E as fotos não deixam por menos. Pontos característicos do Espírito Santo, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte e a Ilha do Boi, vistos em formatos de planetas, despertam a atenção e curiosidade de quem olha as imagens, como ele mesmo destaca.

"Essas fotos em 360 você podem ser feitas tanto com um programa de computador como baixando um aplicativo no celular. Eu comprei uma câmera que possibilita imagens com uma resolução muito boa e nada melhor que fotografar o Espírito Santo, que tem tanto lugar bonito. Quem já viu fotos como esta tem ficado encantado com as belezas vistas de outros ângulos", comenta o fotógrafo, que tem uma página no Instagram chamada "miniplanetaes".