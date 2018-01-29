Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foto 360º

Fotógrafo transforma paisagens capixabas em 'pequenos planetas'

Ideia é ressaltar as belezas do Espírito Santo em um formato que tem gerado muita curiosidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 18:10

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 18:10

Fotógrafo faz imagens em 360º para ressaltar belezas capixabas Crédito: Gustavo Teodoro/Divulgação
Foi depois de uma viagem que fez com a esposa a Arraial do Cabo-RJ que o fotógrafo Gustavo Teodoro teve a ideia de ressaltar as belezas capixabas em fotos 360 graus. Em solo fluminense ele fez vários registros das belezas naturais com sua câmera que possibilita este formato de imagem e acreditou que o resultado seria tão bonito quanto se ele também usasse a ferramenta para retratar as paisagens capixabas.
E as fotos não deixam por menos. Pontos característicos do Espírito Santo, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte e a Ilha do Boi, vistos em formatos de planetas, despertam a atenção e curiosidade de quem olha as imagens, como ele mesmo destaca.
"Essas fotos em 360 você podem ser feitas tanto com um programa de computador como baixando um aplicativo no celular. Eu comprei uma câmera que possibilita imagens com uma resolução muito boa e nada melhor que fotografar o Espírito Santo, que tem tanto lugar bonito. Quem já viu fotos como esta tem ficado encantado com as belezas vistas de outros ângulos", comenta o fotógrafo, que tem uma página no Instagram chamada "miniplanetaes".
Veja um pouco do trabalho de Gustavo Teodoro: 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados