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Desaparecimento

Fotógrafo desaparece em Cachoeiro de Itapemirim

Paulo César Mota Gouveio, de 53 anos, foi visto pela última vez há uma semana

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 20:17
Paulo César Mota Gouveio, de 53 anos, é morador de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
O fotógrafo Paulo César Mota Gouveio, de 53 anos, morador do bairro Bela Vista, em
Cachoeiro de Itapemirim
, Sul do Estado, está desaparecido há quase uma semana. Segundo a família, ele tem depressão e esta é a primeira vez que ele saiu de casa sem deixar notícias.
A filha de Paulo, Paula Thompson, conta que o pai vive com uma sobrinha, que é deficiente física. Ele começou o tratamento de depressão, mas não deu continuidade. Ele foi visto, segundo um vizinho, no último domingo indo comprar pão, depois não retornou para casa. Depois, na quinta, disseram que o viram na rodovia do Frade. Fomos até lá e a descrição do rapaz, batia com ele, conta a filha.
Paula conta ainda que receberam também informação que viram o fotógrafo próximo ao Timbó, um distrito de Cachoeiro. Não sabemos desde quando está fora de casa. Última vez que falei com ele foi dia 14. Depois disso, o celular só dava desligado. Encontramos o aparelho dentro da casa dele descarregado, conta.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Paulo César Mota Gouveio pode entrar em contato com a família 99968-7340 ou com a polícia pelo 181.

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