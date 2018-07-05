Fotógrafo capixaba mostra elo entre crianças especiais e a família

Fotógrafo capixaba faz livro retratando crianças especiais junto de seus familiares Crédito: Patric de Mello

"Mistura das Almas". Este é o título do Trabalho de Conclusão de Curso na faculdade de fotografia do capixaba Patric de Mello Bento que retrata de forma muito sensível, em um livro, crianças com algum tipo de deficiência física ou mental, no convívio com a família.

A ideia do fotógrafo foi valorizar os familiares junto deste ente especial. Nas imagens, Patric usou a técnica de dupla exposição e a relação do preto e branco, para justamente não perder o foco do que ele realmente queria passar, que é este laço entre os modelos.

"O meu objetivo foi o de valorizar essas crianças especiais dentro da sociedade e também a família delas, porque muita gente não tem ideia das dificuldades em lidar com as crianças especiais, seja na deficiência física ou mental. Eu tenho um irmão de 38 anos que também é especial e ele também está no livro", relata.

O trabalho de Patric não consiste apenas em chegar na casa da pessoa e disparar a câmera. Ele precisou criar um vínculo com estas seis crianças e famílias, conhecê-las melhor e só depois de algumas visitas é que, de fato, ele fez as fotos.

"Meu projeto começou há cerca de cinco meses. Por uns dois meses eu fiquei me preparando para a fotografia. Fui na casa das famílias sem levar nenhum equipamento, apenas para criar uma intimidade com eles. A gente sabe que é difícil para quem é especial ficar quieto, posar para a foto, sem desviar a atenção, por exemplo. Só depois de alguns encontros é que eu realmente marquei de tirar as fotos. Precisava conhecê-los bem e deixá-los o mais à vontade possível."

Patric conta ainda que as crianças, que ele nomeia assim por conta das necessidades especiais, apesar de alguns terem a idade mais avançada, mostraram-se muito eufóricas com a sessão de fotos realizadas por ele.

"O fato de serem fotografadas é algo novo para estas crianças. Então elas ficavam bastante ansiosas. Uma mãe me contou que o filho dela acordou no dia da sessão de fotos às 7h, tomou banho, penteou o cabelo e ficou esperando por eles, para se arrumarem logo. Mas eu iria chegar apenas na parte da tarde. Então é algo que também mexeu com eles de forma positiva", completa.

O trabalho de Patric de Mello foi aprovado com nota 9 no curso de fotografia da UVV, na última quarta-feira (4). Agora, ele pretende continuar o trabalho, fazer mais fotos e futuramente expor o trabalho em ONGs, por exemplo.