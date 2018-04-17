Força das águas 'engole' ponte e deixa moradores ilhado em Cariacica

Ponte em que moradores de Maricará, na zona rual de Cariacica, utilizam, ficou debaixo de água Crédito: Instagram/Internauta

Moradores de Maricará, zona rural de Cariacica, ficaram ilhados depois que a ponte usada por pedestres para transitar na região foi 'engolida' pela força das águas. Segundo o internauta que nos enviou as imagens, Márcio Andrade, a passagem de carros também ficou comprometida com o alagamento da via.

"Eu moro em Cariacica sede, na passagem que vai para Maricará. A menina que trabalha aqui em casa mora em Maricará e está um caos por lá. Os pedestres não têm como passar, como dá para ver nas imagens. Eles estão pedindo ajuda da prefeitura", relata o Márcio.

A prefeitura de Cariacica foi acionada pela reportagem sobre a situação dos moradores da zona rural de Maricará e enviou a seguinte nota:

"A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cariacica irá enviar equipe técnica para o local nesta terça-feira (17) a fim de que sejam tomadas as providências necessárias".