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Chuva no ES

Força das águas 'engole' ponte e deixa moradores ilhado em Cariacica

Com as fortes chuvas desde a madrugada desta segunda-feira (16), a ponte usada por pedestres da região foi encoberta pela cheia do rio Maricará

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 21:09
Ponte em que moradores de Maricará, na zona rual de Cariacica, utilizam, ficou debaixo de água Crédito: Instagram/Internauta
Moradores de Maricará, zona rural de Cariacica, ficaram ilhados depois que a ponte usada por pedestres para transitar na região foi 'engolida' pela força das águas. Segundo o internauta que nos enviou as imagens, Márcio Andrade, a passagem de carros também ficou comprometida com o alagamento da via.
"Eu moro em Cariacica sede, na passagem que vai para Maricará. A menina que trabalha aqui em casa mora em Maricará e está um caos por lá. Os pedestres não têm como passar, como dá para ver nas imagens. Eles estão pedindo ajuda da prefeitura", relata o Márcio. 
A prefeitura de Cariacica foi acionada pela reportagem sobre a situação dos moradores da zona rural de Maricará e enviou a seguinte nota:
"A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cariacica irá enviar equipe técnica para o local nesta terça-feira (17) a fim de que sejam tomadas as providências necessárias".
Ponte em que moradores de Maricará, na zona rual de Cariacica, utilizam, ficou debaixo de água Crédito: Instagram/Internauta

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